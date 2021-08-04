Армия Израиля сообщила о третьем за два часа ударе по территории Ливана в ответ на обстрел в среду, 4 августа.

«В третий раз за два часа армия обороны Израиля нанесла удар по целям на ливанской границе. Артиллерия ЦАХАЛ обстреляла территорию Ливана в ответ на ракеты, выпущенные сегодня по территории Израиля», — говорится в заявлении пресс-службы военных в Twitter.

Ранее в этот день израильская армия дважды наносила удары по целям на границе с Ливаном, в том числе из тяжелой артиллерии. Это стало ответом на то, что из Ливана по территории Израиля днем в среду были выпущены три ракеты. Две из них упали на территории еврейского государства.

В городе Кирьят-Шмона, расположенном на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном, прозвучали сирены воздушной тревоги из-за падения ракеты. Позднее там возник пожар. Сирены также сработали в населенных пунктах Кфар-Гилади и Тель-Хай. Жителей этих населенных пунктов призвали оставаться в защищенных зонах.

На границе Израиля и Ливана регулярно происходят перестрелки между вооруженными силами. Так, 20 июля, две ракеты были выпущены из Ливана в сторону Израиля. Одна из ракет была перехвачена системой ПВО «Железный купол», вторая ракета упала на открытой местности в Израиле, информировала пресс-служба израильской армии.

В тот же день стало известно, что самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали в ночь на вторник военные предприятия, расположенные в районе Эс-Сафира к юго-востоку от сирийского города Алеппо (360 км от Дамаска). Отмечается, что удары нанесены также по складам с оружием, принадлежащим проиранским шиитским формированиям, которые воюют на стороне сирийской армии.