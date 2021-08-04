Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Кирьят-Шмона на севере Израиля, сообщила 4 августа пресс-служба Армии обороны Израиля. Об этом 4 августа сообщила радиостанция «Гаалей ЦАХАЛ».

«Ракета упала в Кирьят-Шмоне», — говорится в сообщении. Населенный пункт находится на границе с Ливаном.

В Twitter-аккаунте Армии обороны Израиля сообщается, что сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля. Позднее в пресс-службе ведомства уточнили, что военные засекли три выпущенные из Ливана ракеты, две из которых упали в Израиле, одна — в Ливане. В ответ артиллерия Израиля открыла огонь по позициям Ливана.

Пресс-служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила в Twitter, что после срабатывания сигналов тревоги медики находятся в состоянии повышенной готовности, однако пока сведений о пострадавших и необходимости оказания помощи не поступало.

Издание The Times of Israel сообщило также, что сирены сработали в населенных пунктах Кфар-Гилади и Тель-Хай. Жителей этих населенных пунктов призвали оставаться в защищенных зонах. В районе падения ракеты в городе Кирьят-Шмона возник пожар.

20 июля две ракеты были выпущены из Ливана в сторону Израиля. Одна из ракет была перехвачена системой ПВО «Железный купол», вторая ракета упала на открытой местности в Израиле, информировала пресс-служба израильской армии.

В тот же день стало известно, что самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали в ночь на вторник военные предприятия, расположенные в районе Эс-Сафира к юго-востоку от сирийского города Алеппо (360 км от Дамаска). Отмечается, что удары нанесены также по складам с оружием, которые принадлежат проиранским шиитским формированиям, воюющим на стороне сирийской армии.