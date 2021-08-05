ВВС Израиля снова нанесли удары по южным территориям Ливии

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля снова атаковали ливанские объекты инфраструктуры, использующиеся в террористических целях. Об этом сообщил в четверг, 5 августа, телеканал Al Hadath со ссылкой на заявление израильской армии.

По информации журналистов, на юге Ливана были слышны сильные раскаты взрывов. Предположительно, удары были нанесены по укрытиям радикальных палестинских групп, которые выпускают ракеты по израильским поселениям.

Отмечается, что сообщения о жертвах и разрушениях не поступали.

Ранее в среду пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что артиллерия трижды атаковала цели вдоль границы с Ливаном в ответ на запуск трех ракет по территории еврейского государства.

До этого в этот же день в городе Кирьят-Шмона, расположенном на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном, прозвучали сирены воздушной тревоги из-за падения ракеты. Позднее там возник пожар. Сирены также сработали в населенных пунктах Кфар-Гилади и Тель-Хай. Жителей этих населенных пунктов призвали оставаться в защищенных зонах.