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ВВС Израиля снова нанесли удары по южным территориям Ливии

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Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля снова атаковали ливанские объекты инфраструктуры, использующиеся в террористических целях. Об этом сообщил в четверг, 5 августа, телеканал Al Hadath со ссылкой на заявление израильской армии.

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По информации журналистов, на юге Ливана были слышны сильные раскаты взрывов. Предположительно, удары были нанесены по укрытиям радикальных палестинских групп, которые выпускают ракеты по израильским поселениям.

Отмечается, что сообщения о жертвах и разрушениях не поступали.

Ранее в среду пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что артиллерия трижды атаковала цели вдоль границы с Ливаном в ответ на запуск трех ракет по территории еврейского государства.

До этого в этот же день в городе Кирьят-Шмона, расположенном на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном, прозвучали сирены воздушной тревоги из-за падения ракеты. Позднее там возник пожар. Сирены также сработали в населенных пунктах Кфар-Гилади и Тель-Хай. Жителей этих населенных пунктов призвали оставаться в защищенных зонах.

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