Премьер-министр Израиля созвал совещание из-за обстрелов со стороны Ливана

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет проведет совещание в связи с ракетными обстрелами севера страны со стороны Ливана. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

«В ближайшее время премьер-министр проведет совещание с министром обороны [Бени Ганцем], начальником Генштаба [Армии обороны Израиля Авивом Кохави] и руководством системы безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день стало известно, что сирены воздушной тревоги, предвещающие ракетные атаки, прозвучали на севере Израиля. Как подчеркнули в пресс-службе израильской армии, это уже второй случай за неделю.

Накануне Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали ливанские объекты инфраструктуры, использующиеся в террористических целях. Предположительно, удары были нанесены по укрытиям радикальных палестинских групп, которые выпускают ракеты по израильским поселениям.

В среду, 4 августа, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что артиллерия трижды атаковала цели вдоль границы с Ливаном в ответ на запуск трех ракет по территории еврейского государства. Уточнялось, что две ракеты упали в Израиле, одна — на территории Ливана.

В связи с угрозой обстрела в городе Кирьят-Шмона, расположенном на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном, прозвучали сирены воздушной тревоги. Сирены также сработали в населенных пунктах Кфар-Гилади и Тель-Хай. Жителей этих населенных пунктов призвали оставаться в защищенных зонах.