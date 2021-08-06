Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля

Сирены воздушной тревоги, предвещающие возможные ракетные атаки, прозвучали на севере Израиля, сообщили в израильском оборонном ведомстве.

«Сирены были активированы на Голанских высотах и в Верхней Галилее», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Это уже второй случай за неделю, сообщила пресс-служба израильской армии.

Накануне Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали ливанские объекты инфраструктуры, использующиеся в террористических целях. Предположительно, удары были нанесены по укрытиям радикальных палестинских групп, которые выпускают ракеты по израильским поселениям.

В среду, 4 августа, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что артиллерия трижды атаковала цели вдоль границы с Ливаном в ответ на запуск трех ракет по территории еврейского государства. Уточнялось, что две ракеты упали в Израиле, одна — на территории Ливана.

В связи с угрозой обстрела в городе Кирьят-Шмона, расположенном на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном, прозвучали сирены воздушной тревоги. Сирены также сработали в населенных пунктах Кфар-Гилади и Тель-Хай. Жителей этих населенных пунктов призвали оставаться в защищенных зонах.