Кто там: кому россияне обязаны открывать дверь

В России проверки, связанные с посещением жилого помещения, должны быть обоснованы законом, сообщил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов. При этом домой к гражданам могут прийти представители коммунальных служб, а также работники органов жилищного контроля. В каких случаях придется пустить этих и некоторых других сотрудников госорганов — выясняли «Известия».

Могут нагрянуть с проверкой

Любая проверка, связанная с посещением жилого помещения, должна быть обоснована законом, сообщил на днях заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов. По его словам, без предупреждения в квартиру могут постучаться представители коммунальных служб и лица, проверяющие приборы учета потребления энергоресурсов.

— Если речь идет о проверке различных приборов учета, а также их показаний, то по действующему законодательству нужно предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени. Гражданин может не согласиться с такой датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки , — отметил Миронов.

Кто там Инженер по метрологии проводит проверку счетчика воды на дому Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В случае же, если договориться о сроках визита всё же не удалось и жильцы не впустили в квартиру проверяющих, не исключено, что коммунальная служба составит акт и обратится с ним в суд, который может решить вопрос в пользу проверяющих и обяжет жильцов открыть им дверь своей квартиры, обращает внимание юрист.

Есть судебные прецеденты

Это подтверждают и опрошенные «Известиями» юристы. Как отметил в разговоре с изданием юрист в сфере ЖКХ Юрий Нетреба, при обращении органов жилищного контроля гражданин, как собственник, должен предоставить доступ к инспектированию и проверке условий проживания и соблюдения всех норм . «Однако за непредоставление такого доступа нет санкций, поэтому таким органам бывает очень сложно найти взаимопонимание с собственниками для того, чтобы проверить газовое оборудование, либо планировку, состояние несущих конструкций», — сообщил Нетреба.

— Законом предусмотрено обязательное уведомление гражданина, согласование с ним времени присутствия в данном жилом помещении. Проникать без такого уведомления и согласия собственника, конечно же, нельзя, это возможно исключительно в случае пожара, угрозы обрушения, запаха газа или в других чрезвычайных ситуациях в присутствии сотрудника правоохранительных органов , — продолжает юрист. — Нельзя открывать дверь кому ни попадя, но можно убедиться в полномочиях такого представителя, имея при этом надлежащим образом составленное уведомление на определенную дату посещения.

Если же вы ни при каких условиях не захотите пускать коммунальщиков или представителей органов жилищного контроля, то они могут дойти до суда и, скорее всего, по его решению у них будет право попасть в квартиру, отметил в разговоре с «Известиями» юрист Кирилл Чернявский. «В таком случае они даже могут иметь право спилить замок, но, что важно, это может сделать только пристав. Никто кроме пристава не имеет права насильно попасть в жилище, даже полиция (если мы не говорим про чрезвычайные случаи) », — отметил юрист.

Кто там Сотрудницы Мосжилинспекции во время рейда в квартиру в Москве Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Как показывает практика, суд в таких вопросах обычно встает не на сторону собственников жилья, обращают внимание юристов. Например, согласно решению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ в споре управляющей компании и хозяев квартиры в Подмосковье, собственник переделанной квартиры не имеет права не пустить к себе с проверкой представителей управляющей компании, которая отвечает за дом.

Вот некоторые из аргументов Верховного суда: в Правилах содержания общего имущества многоквартирного дома сказано, что осмотры этого общего имущества проводятся собственниками помещений, должностными лицами органов управления ТСЖ или управляющей компании, там же сказано, что исполнитель имеет право требовать допуска «в заранее согласованное с потребителем время, но не чаще одного раза в три месяца в жилое или нежилое помещение, которое он занимает». Приходить управляющая компания может «по мере необходимости, а для ликвидации аварий — в любое время».

Кроме того, в пункте 34 Правил предоставления услуг сказано, что потребитель обязан допускать представителей аварийных служб, госорганов и прочих в свое жилье для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования. Верховный суд подчеркнул: эти требования носят обязательный характер и относятся как к самому зданию, так и к его инженерным системам.

В каких случаях может войти полиция

По словам Кирилла Чернявского, в случае, если вы стоите за дверью, а вам говорят «здравствуйте, мы из полиции», вы имеет право не открывать дверь. Однако, подчеркивает юрист, российским законодательством оговорены некоторые исключения, при которых сотрудники правоохранительных органов имеют право попасть в жилье, даже несмотря на возможный отказ.

Кто там Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Согласно статье 15 закона «О полиции», сотрудники не вправе входить в жилые помещения помимо воли проживающих в них граждан за исключением некоторых случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях; для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления; для пресечения преступления; а также для установления обстоятельств несчастного случая.

Когда приходят из органов опеки

Прийти домой по какой-то причине могут и работники органов опеки. Особые распоряжения для органов опеки в принципе не предусмотрены, отметил в разговоре с «Известиями» адвокат МКА «Князев и партнеры» Роман Францев.

— По большому счету их можно не пускать, но необходимо понимать, что органы опеки вмешиваются и стремятся попасть в жилище того или иного лица чаще всего в связи со спорами о защите прав несовершеннолетних и т.д. Здесь надо учитывать, что если ты сегодня их не пустил, то завтра они имеют полное право обратиться с вопросом о получении доступа в полицию, которая обязана будет им в этом плане содействовать.

Кто там Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Это подтверждает и Кирилл Чернявский. «Органы опеки точно так же оповестят повестками или звонками об их приходе, вы не сможете им отказать в осмотре помещения для того, чтобы они проверили, соблюдаются ли права граждан, над которыми вы установили опеку», — отметил юрист.

Что по военкомату

Что касается сотрудников военкомата, граждане, конечно, имеют право им не открыть, потому что неизвестно, кто стоит за дверью , отмечает Кирилл Чернявский. «Но законодательно за отклонение от службы у нас есть административная и уголовная ответственность. То есть доступ в помещение они не имеют, а вот последствия вашей неявки в пункт сбора чреват серьезными последствиями », — подчеркнул он.

Так, согласно статье 21.5 КоАП РФ, неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, в установленные время и место без уважительной причины влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 рублей до 3 тысяч рублей.

Кто там Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Между тем уклонение от призыва на военную службу (согласно статье 328 УК РФ) при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы может наказываться штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.