Юрист предупредил россиян о внезапных проверках в квартирах

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов предупредил россиян о внезапных проверках в квартирах. При этом он напомнил, что любая проверка должна быть обоснована с точки зрения закона.

В интервью агентству «Прайм» 5 августа он уточнил, что в квартиру «без приглашения и предупреждения» могут нагрянуть представители коммунальных служб и лица, проверяющие приборы учета потребления энергоресурсов.

Так, пояснил Миронов, если цель посещения — проверка различных приборов учета, а также их показаний, то по закону следует предупредить потребителя не позднее чем за две недели до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени.

При этом гражданин имеет право не согласиться с указанной датой и предложить свой вариант, однако сделать это нужно не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки, отметил юрист.

Если же договориться о сроках визита не получилось, а гражданин не впустил квартиру проверяющих, то коммунальная служба может составить акт и обратиться с ним в суд, который, как показывает практика, решит вопрос в пользу проверяющих и обяжет жителя открыть им дверь своей квартиры, предупредил эксперт.

3 мая заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков предостерег москвичей от выдающих себя за сотрудников ЖКХ мошенников.