Коммунальный запрос: Минэк поддержал взыскание долгов за ЖКУ коллекторами

Коллекторам могут разрешить взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ . Как выяснили «Известия», Минэкономразвития дало положительный отзыв на законопроект Минстроя, предложившего отказаться от запрета работы коллекторов в коммунальной сфере. Эту инициативу также поддерживают операторы ЖКУ и сами коллекторские организации. А вот в профильном комитете Госдумы по ЖКХ, а также в большинстве фракций парламента выступили категорически против новации.

Снять запрет

Коллекторам могут разрешить взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития, министерство дало положительный отзыв на поправки Минстроя к законопроекту «О внесении изменений в ст. 155 Жилищного кодекса РФ» . Они предлагают предусмотреть для коммунальных организаций возможность заключать договоры по возврату просроченной задолженности за услуги ЖКХ с коллекторскими компаниями . При условии, что они включены в государственный реестр юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности.

«Мы поддерживаем предложение Минстроя России ограничить круг организаций, которые могут заключать договоры по возврату просроченной задолженности только «профессиональными» коллекторами, то есть теми, которые включены в специальный реестр и деятельность которых регулируется специальным федеральным законом», — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

В министерстве уточнили, что также предлагают доработать проект поправок для соотнесения новых норм Жилищного кодекса с положением закона о коллекторах , которое сейчас не распространяет его действие на взыскание просроченной задолженности граждан по ЖКХ.

Коммунальный запрос Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Этот запрет был установлен еще в прошлом году по инициативе депутатов «Единой России» во главе с Ириной Яровой . Сейчас парламентарии предлагают его еще больше ужесточить. По их данным, судебная практика показала, что коллекторы продолжают работать в этой сфере по агентским договорам и договорам комиссии. Поэтому Ирина Яровая предложила новые поправки в Жилищный кодекс, которые Госдума приняла в первом чтении в мае этого года. Ими предлагается закрепить норму, согласно которой в случае изменения стороны договора для собственников жилых помещений в многоквартирных домах устанавливается гарантия на сохранение всех ранее установленных прав в отношении новой управляющей организации.

Депутаты против

В Госдуму поправки Минстроя еще не поступили, сказала«Известиям» глава профильного комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская.

— Лично я предложение министерства не поддерживаю и буду на стороне населения. Сколько людей сейчас пострадало от последствий пандемии, у каждого из них разная ситуация: кто-то тяжело заболел, кого-то уволили, у кого-то в результате ковида умер единственный кормилец, — пояснила она.

По мнению Хованской, самая правильная процедура по возвращению задолженности — судебная.

— Во-первых, там обозначается причина неуплаты этой большой задолженности. Во-вторых, если человек умышленный неплательщик, обладающий деньгами, то тут уже должны включаться правоохранительные органы, — отметила она.

Коммунальный запрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Это мнение разделяют в большинстве фракций Госдумы.

— Мы считаем, что вообще никакие долги не должны выбиваться коллекторами . Есть более цивилизованные способы, просто организации ЖКХ не хотят работать. Поэтому поправки Минстроя не поддержим, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Категорически против прихода коллекторов в ЖКХ в КПРФ . Это «паразитические организации», зачастую применяющие незаконные способы по выбиванию долгов с граждан, отметил в разговоре с «Известиями» член фракции, первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, у некоторых россиян на оплату услуг ЖКХ уходит более половины пенсии.

С коллегой согласен зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

— В России необходимо установить новый социальный стандарт по оплате услуг ЖКХ. Сейчас максимальная доля в оплате услуг ЖКХ в семейном бюджете составляет 22%, а мы внесли законопроект, которым предлагаем сократить ее до 15%. А коллекторы умеют только издеваться, угрожать, травить. Кроме как полностью их запретить, другого разговора на эту тему быть не может , — отметил парламентарий.

Во фракции «Единой России» обещали изучить поправки к законопроекту, когда они поступят в нижнюю палату.

Коммунальный запрос Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Известия» также направили запрос в пресс-службу Минстроя с вопросами о том, когда законопроект может быть внесен в Госдуму, а также чем вызвана его разработка.

Дело профессионалов

Против моратория на взимание долгов по ЖКХ коллекторами выступили в «Российских коммунальных системах» и Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.

— Данное ограничение приведет к дальнейшему росту дебиторской задолженности, что сделает невозможным реализацию производственных и инвестиционных программ водоканалов и, как следствие, способно повлечь за собой ухудшение качества предоставляемых услуг : увеличение аварийности, нарушение процесса очистки сточных вод. В итоге такая ситуация может привести к нарушению санитарно-эпидемиологического благополучия граждан и лишению их конституционного права на благоприятную окружающую среду, — сказали «Известиям» в пресс-службе «Российских коммунальных систем».

Там также отметили, что на конец 2020 года, по информации Росстата, просроченная задолженность за услуги ЖКХ достигла 625 млрд рублей.

— Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения совместно с крупнейшими частными операторами «Российские коммунальные системы» и «Росводоканал» ранее обратились к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой инициировать поправки в указанный законопроект, сохраняющие возможность заключения разных типов договоров, направленных на возврат просроченной задолженности с физических лиц, — напомнили «Известиям» в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, заявив о поддержке поправок Минстроя.

Коммунальный запрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В ассоциации также убеждены, что ограничение на использование коллекторов приведет к еще большему росту числа неплательщиков. Также там сообщили, что в 2020 году задолженность граждан, имеющих прямые договоры с водоканалами, составила 3,1 млрд рублей. За тот же период управляющие компании (исполнители коммунальных услуг в многоквартирном доме) недоплатили организациям водоснабжения и водоотведения 43,6 млрд рублей.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев также считает, что коллекторы должны работать в коммунальной отрасли.

— На наш запрос назвать примеры нарушений при взыскании долгов ЖКХ именно профессиональными коллекторскими агентствами, который был отправлен депутатам ГД еще в 2019 году, мы так и не получили содержательный ответ, в котором были бы приведены данные факты. Мы уверены, что любое взыскание просроченной задолженности должно быть урегулировано, — пояснили «Известиям» в организации.