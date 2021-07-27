Указать класс: при продаже жилья обяжут информировать о стоимости ЖКУ

В России могут обязать указывать класс энергоэффективности жилья при продаже и сдаче в аренду . Такой законопроект власти планируют разработать в 2023 году. Об этом сказано в доработанном Минэкномразвития проекте комплексного повышения энергоэффективности российской экономики (есть у «Известий»). Мера предполагает, что граждан будут оповещать о потенциальной экономии на ЖКУ в помещении. Она может достигать 30–40% в зданиях с наивысшим классом, при этом стоимость таких квартир может быть больше, отметили эксперты.

Эффективная экономия

Власти планируют разработать законопроект, который обяжет сообщать о классе энергоэффективности жилых и общественных зданий при продаже помещений или их сдаче в аренду . Таким образом, можно будет узнать о размерах потенциальной экономии на оплате ЖКУ в зависимости от класса энергоэффективности объекта , сказано в доработанном Минэкономразвития проекте комплексного плана повышения энергоэффективности российской экономики (есть у «Известий»). Документ находится на рассмотрении в правительстве, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

Согласно плану, законопроект должен быть разработан в 2023 году , в числе исполнителей и соисполнителей числятся Минэкономразвития, Минстрой и Роспотребнадзор. В правительстве запрос «Известий» перенаправили в Минстрой. Там сказали, что ведомство определило правила, в которых содержится набор объемно-планировочных и технических решений, чтобы здание могло считаться энергоэффективным. Дополнительных финансовых сборов с населения за определение класса энергоэффективности здания не предусмотрено. Предложения по комплексному повышению энергоэффективности российской экономики в Минстрой не поступали, добавили там.

В Роспотребнадзоре сообщили, что ведомство в подготовке проекта документа не участвовало.

Многоквартирным домам классы энергоэффективности в России присваивают с 2011 года, напомнила председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ, президент ассоциации управляющих компаний «Национальный жилищный конгресс» Ирина Булгакова. Самый высокий класс, соответствующий минимальному потреблению энергии, — А++, самый низкий — G , сказала она.

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— Наиболее дорогой ресурс в платежке — тепло, именно его потребление зависит от степени энергоэффективности здания. Чтобы воспользоваться экономией, в доме должны быть установлены счетчики . Практика показывает, что разница в плате за ЖКУ на 1 кв. м может достигать 30% и выше в зависимости от энергетического класса здания, — рассказала член межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития по взаимодействию с субъектами РФ по вопросам повышения энергоэффективности, директор эксперт-бюро «ЭнергиаВита» Мария Степанова.

Расходы на теплоснабжение в зданиях, например, классов С и А могут отличаться на 40% , указал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. По словам Ирины Булгаковой, итоговая сумма платежа зависит от площади квартиры, климатической зоны, поведения жильцов (сколько горячей воды используют, как пользуются бытовыми приборами, освещением и так далее). При равных условиях потребление энергии в здании класса А++ ниже более чем вдвое по сравнению со зданием класса G, указала она.

Реальны ли перспективы

Сейчас почти 70% многоквартирных домов относятся к невысоким классам энергоэффективности , в том числе из-за отсутствия общедомовых приборов регулирования энергопотребления, подчеркнул Павел Склянчук.

Новым домам класс энергоэффективности присваивается по проектной документации при вводе в эксплуатацию, сказала Ирина Булгакова. Старым зданиям — по итогам специального обследования, он указывается в энергетическом паспорте (техдокументация), отметила партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Как рассказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский, в числе зданий, которые подлежат обязательному энергоаудиту по действующему закону — новостройки и дома, где прошел капремонт за счет бюджетных средств.

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На каждый жилой дом или административное здание есть документация, и сегодня развиваются информационные системы, где хранятся сведения о них, в том числе паспорта зданий, указала Мария Степанова. Надо надеяться, эти данные будут всё более полными, и будет налажен доступ пользователей к нужной информации, считает она.

— Плата за тепло составляет до половины от суммы всей платежки. Поэтому для повышения энергоэффективности старых зданий при капремонте, во-первых, их нужно утеплять, во-вторых, устанавливать в них устройства регулирования отопления — индивидуальные тепловые пункты или элеваторные узлы, — сказал советник аппарата комитета Госдумы по энергетике Александр Фадеев.

Комплексный план повышения энергоэффективности российской экономики также предполагает, что в I квартале 2022 года будут сформированы критерии, позволяющие определять необходимость оборудования многоквартирных домов такими устройствами .

Также план предусматривает разработку законопроекта о введении классов энергоэффективности для общественных и административных зданий ко II кварталу 2022 года. К I кварталу 2022-го — разработку и утверждение методических рекомендаций контроля за выполнением требований энергетической эффективности к проектным решениям. Кроме того, к IV кварталу 2022-го планируется создать законопроект о компенсации расходов льготников на оплату ЖКУ, если в доме проводили работы по повышению энергоэффективности.

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Более высокий класс энергоэффективности здания часто подразумевает более дорогие проектные решения, материалы и так далее, сказал коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков. Кроме того, строительство энергоэффективных домов обходится дороже из-за потери полезной площади, так как для уменьшения теплопотерь приходится увеличивать толщину стен, добавил Андрей Колочинский.

— Всё это ведет к повышению общей себестоимости строительства, а значит, влияет на стоимость квадратных метров для конечных покупателей. Себестоимость может быть выше на 5–10% и более , — сказал Игорь Сибренков.