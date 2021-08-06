Италия временно освободила жителей Сан-Марино от ковид-паспортов

Правительство Италии до 15 октября отложило обязательство для жителей Сан-Марино предоставлять ковид-сертификаты при посещении культурных мероприятий в стране. Об этом ТАСС сообщил в четверг, 5 августа, секретарь по вопросам здравоохранения, социальной защиты и политики Роберто Чаватта.

Чиновник уточнил, что санмаринцы, 94% из которых вакцинированы российским препаратом «Спутник V», не должны будут демонстрировать ковид-сертификаты с QR-кодами в итальянских общественных заведениях и ресторанах в закрытых помещениях.

Отмечается, что требование вступит в силу в Италии с 6 августа.

В свою очередь, глава итальянского минздрава Роберто Сперанца подчеркнул, что это решение не означает признания на территории страны российской вакцины.

«У нас есть… положение, которое будет действовать до 15 октября, оно позволит сделать исключение для жителей Сан-Марино, которые получили вакцину. Это не означает признания вакцины «Спутник V», — заявил министр в тот же день на пресс-конференции.

5 августа сообщалось о выявлении антител у всех, кто прошел в Сан-Марино вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

11 июля стало известно, что российская вакцина в ходе прививочной кампании в Сан-Марино показала высокий уровень безопасности. Отмечалось, что случаев смерти или госпитализации после вакцинации не зарегистрировано. Практически все побочные эффекты вакцинации были легкими или умеренными и длились не более двух дней.

Вакцинация «Спутником V» в Сан-Марино началась в конце февраля. В марте власти страны сообщили, что не зафиксировали побочных эффектов после введения гражданам российской вакцины. Кроме того, Еврокомиссия признала сертификаты вакцинации из Сан-Марино. Теперь документы действительны на всей территории ЕС и в Шенгенской зоне.