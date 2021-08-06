Прямой эфир
Мир
Италия временно освободила жителей Сан-Марино от ковид-паспортов
Мир
Президент Молдавии заявила о готовности наладить сотрудничество с РФ
Общество
Правительство попросили не допускать продажу «веселящего газа» в интернете
Общество
Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о гибели моряков судна «Онега»
Общество
Петербургская актриса Галина Короткевич умерла на 100-м году жизни
Мир
В Абхазии установили предельные цены на топливо
Мир
Amazon отложит возвращение сотрудников в офисы до 2022 года
Общество
В России 70% жителей в 14 регионах получили первую дозу вакцины
Общество
Внук изрезал ножом бабушку и дедушку во время застолья в Калининграде
Сюжет:

Италия временно освободила жителей Сан-Марино от ковид-паспортов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Италии до 15 октября отложило обязательство для жителей Сан-Марино предоставлять ковид-сертификаты при посещении культурных мероприятий в стране. Об этом ТАСС сообщил в четверг, 5 августа, секретарь по вопросам здравоохранения, социальной защиты и политики Роберто Чаватта.

Путевка в жизнь: «Спутник V» для туристов в Сан-Марино закончится в августе
Власти анклавного государства работают над включением республики в систему ковидных паспортов в ЕС

Чиновник уточнил, что санмаринцы, 94% из которых вакцинированы российским препаратом «Спутник V», не должны будут демонстрировать ковид-сертификаты с QR-кодами в итальянских общественных заведениях и ресторанах в закрытых помещениях.

Отмечается, что требование вступит в силу в Италии с 6 августа.

В свою очередь, глава итальянского минздрава Роберто Сперанца подчеркнул, что это решение не означает признания на территории страны российской вакцины.

«У нас есть… положение, которое будет действовать до 15 октября, оно позволит сделать исключение для жителей Сан-Марино, которые получили вакцину. Это не означает признания вакцины «Спутник V», — заявил министр в тот же день на пресс-конференции.

5 августа сообщалось о выявлении антител у всех, кто прошел в Сан-Марино вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

11 июля стало известно, что российская вакцина в ходе прививочной кампании в Сан-Марино показала высокий уровень безопасности. Отмечалось, что случаев смерти или госпитализации после вакцинации не зарегистрировано. Практически все побочные эффекты вакцинации были легкими или умеренными и длились не более двух дней.

Вакцинация «Спутником V» в Сан-Марино началась в конце февраля. В марте власти страны сообщили, что не зафиксировали побочных эффектов после введения гражданам российской вакцины. Кроме того, Еврокомиссия признала сертификаты вакцинации из Сан-Марино. Теперь документы действительны на всей территории ЕС и в Шенгенской зоне.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021