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В Сан-Марино не зарегистрировали побочных эффектов от «Спутника V»

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Власти Сан-Марино не зафиксировали побочных эффектов после введения гражданам российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 12 марта заявили в секретариате по здравоохранению и социальной безопасности республики.

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«Всё проходит спокойно. Ни одного случая нежелательных реакций или побочных эффектов. В редких случаях у привитых поднималась температура на следующий день после укола», — рассказали в секретариате ТАСС.

Вакцинация «Спутником V» в Сан-Марино началась в конце февраля.

Ранее 12 марта источник в Кремле сообщил, что Вашингтон вместе со своими союзниками намерен развернуть масштабную информационную кампанию против «Спутника V». По его словам, атака будет в первую очередь направлена на страны Европы, зарегистрировавшие российскую вакцину для экстренного использования, — Венгрию, Сербию, Словакию, Сан-Марино, Черногорию и Северную Македонию.

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Он зарегистрирован уже в 50 странах.

Согласно сведениям, опубликованным в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины ее эффективность составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

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