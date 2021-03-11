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Намибия стала 50-й одобрившей «Спутник V» страной

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Российскую вакцину от коронавируса разрешили применять в Намибии. Таким образом, препарат был зарегистрирован в 50 странах. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в 50-й стране — Республике Намибия. Министерство здравоохранения и социальной поддержки Намибии зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Вакцина «Спутник V» одобрена в странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек», — говорится в сообщении.

Днем ранее стало известно, что «Спутник V» зарегистрировали власти Кении и Марокко.

На сегодня вакцина уже зарегистрирована в 50 странах, в том числе ее разрешено применять в странах Евросоюза — Венгрии и Словакии.

«Спутник V» — одна из самых эффективных и востребованных вакцин против коронавируса в мире. Он одобрен в 48 странах, и мы ценим положительное решение наших партнеров в Марокко. Регулирующие органы по всему миру регистрируют российскую вакцину, которая часто является выбором номер один для защиты населения от COVID», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Россия 11 августа прошлого года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции, получившую название «Спутник V». Препарат разработан Центром имени Н. Ф. Гамалеи и в настоящее время зарегистрирован во многих государствах. «Спутник V» — векторная вакцина на основе аденовируса человека.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

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