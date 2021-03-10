Кения зарегистрировала «Спутник V»

Кения зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Страна стала 10-м по счету государством Африки, которое зарегистрировало препарат. Об этом в среду, 10 марта, сообщается на официальном сайте вакцины.

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении российской вакцины Sputnik V против коронавируса в Республике Кения», — говорится в сообщении.

В этот же день стало известно, что вакцина «Спутник V» зарегистрирована для применения на территории Марокко.

Таким образом, на сегодняшний день российский препарат зарегистрирован уже в 48 странах мира с общим населением более 1,2 млрд человек. Отмечается, что российская вакцина от коронавируса занимает второе место по количеству разрешений, выданных государственными регулирующими органами.

«Спутник V» — одна из самых эффективных и востребованных вакцин против коронавируса в мире. Он одобрен в 48 странах, и мы ценим положительное решение наших партнеров в Марокко. Регулирующие органы по всему миру регистрируют российскую вакцину, которая часто является выбором номер один для защиты населения от COVID», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.