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Власти Марокко одобрили применение российской вакцины «Спутник V»

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Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрирована для применения на территории Марокко. Об этом сообщили в среду, 10 марта, в пресс-службе Минпромторга РФ.

Уточняется, что сейчас стороны приступили к согласованию контракта по вакцине.

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В министерстве отметили, что подписание долгосрочного партнерства с марокканской стороной может стать «существенным подспорьем» для организации поставок «Спутника V» в другие страны Африки.

В этот же день Кения зарегистрировала российскую вакцину и стала 10-м по счету государством Африки, которое одобрило «Спутник V».

Накануне стало известно, что медицинский регулятор Зимбабве выдал разрешение на экстренное использование в стране «Спутника V».

Тогда же Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что изучит соответствие российской вакцины «Спутник V» обычным стандартам ЕС. Решение по вакцине будет основано только на научных данных.

4 марта ЕМА начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

На сегодня вакцина уже зарегистрирована более чем в 45 странах, в том числе ее разрешено применять в странах Евросоюза — Венгрии и Словакии. Препарат занимает второе место среди мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

«Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. Препарат стал первой в России и мире вакциной против коронавируса.

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