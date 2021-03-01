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Словакия зарегистрировала вакцину «Спутник V»

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Словакия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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«Словакия стала 39-й страной в мире и вторым государством в Европейском cоюзе, которое одобрило применение вакцины «Спутник V»», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в фонде выразили надежду на то, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в ближайшее время начнtт процедуру в рамках процесса регистрации вакцины.

РФПИ также пригласил инспекторов ЕМА посетить производства препарата.

Ранее в этот же день стало известно, что Словакия начинает закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь регистрации препарата в ЕМА.

О том, что вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшее время может получить одобрение в Словакии, заявлял 20 января глава РФПИ Кирилл Дмитриев. За день до этого премьер-министр Словакии Игор Матович отмечал, что настаивает на покупке республикой российской вакцины, отметив, что у препарата нет недостатков.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Сейчас препарат уже зарегистрирован также в Белоруссии, Аргентине, Киргизии, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Ливане, Мьянме, Бахрейне, Парагвае, Туркмении, Казахстане, Узбекистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Черногории, Республике Гвинея, Тунисе, Боливии, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Пакистане, Монголии, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сирии, Гайане, Египте, Гватемале и Гондурасе.

В начале февраля после публикации в журнале Lancet данных об эффективности и безопасности «Спутника V» в мире значительно вырос интерес к препарату и спрос на него. Эксперты пророчат российской вакцине статус хита продаж и называют одним из самых выдающихся изобретений РФ.

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