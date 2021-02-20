В РФПИ выразили надежду на скорое одобрение «Спутника V» в Словакии

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшее время может получить одобрение в Словакии. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в субботу, 20 января.

«Мы видим, что Венгрия одобрила [вакцину], мы надеемся, что Словакия и, может быть, ряд других государств тоже одобрят в ближайшее время», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Дмитриев также проинформировал, что в РФПИ видят конструктивный подход от Австрии, которая могла бы загрузить свои предприятия на производство вакцин и в Австрии, и на экспорт.

Помимо этого, по его словам, фонд сотрудничает с Германией, и видит поддержку от германских производителей, с которыми ведутся переговоры.

Накануне премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что настаивает на покупке республикой российской вакцины «Спутник V», отметив, что у препарата нет недостатков.

При этом на прошлой неделе Словакия отказалась от приобретения российской вакцины. Кабинет министров не утвердил решение о ее закупке.

Вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность — такой вывод следует из научной статьи ученых, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet 2 февраля. Ее эффективность оценена в 91,6%.

Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами, его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Вакцину зарегистрировали в августе 2020 года, она стала первой в России и в мире вакциной от этого вируса.

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