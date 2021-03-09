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«Спутник V» одобрили для экстренного применения в Зимбабве

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Медицинский регулятор Зимбабве во вторник, 9 марта, выдал разрешение на экстренное использование в стране российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», сообщило министерство информации страны в своем Twitter.

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«Управление по контролю за лекарственными препаратами Зимбабве выдало разрешение на экстренное применение четырех вакцин, а именно Sinopharm, Sinovac (Китай), Covaxin (Индия) и «Спутника V» (Россия)», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что изучит соответствие российской вакцины «Спутник V» обычным стандартам Европейского союза (ЕС). Решение по вакцине будет основано только на научных данных.

4 марта ЕМА начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

К настоящему моменту вакцина уже зарегистрирована в 45 странах, в том числе ее разрешено применять в странах Евросоюза — Венгрии и Словакии. Препарат занимает второе место среди мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

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