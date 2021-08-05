В Сан-Марино рассказали о выработке антител у всех привитых «Спутником V»

Министр здравоохранения Республики Сан-Марино Роберто Чиаватта в четверг, 5 августа, сообщил о выявлении антител у всех, кто прошел там вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

«Это можно увидеть, если взглянуть на динамику [заболеваемости коронавирусом] в нашей стране за март и апрель [этого года]. На тот момент нас захлестнула пандемия, в больницах был серьезный наплыв заболевших COVID-19», — сказал Чиаватта в беседе с RT.

Он отметил, что через неделю после введения населению второго компонента «Спутника V» в больницах Сан-Марино начали освобождаться койки, а заболеваемость в стране снизилась.

Глава минздрава подчеркнул, что на данный момент в республике вообще нет госпитализированных с коронавирусом.

11 июля стало известно, что российская вакцина в ходе прививочной кампании в Сан-Марино показала высокий уровень безопасности.

Отмечалось, что случаев смерти или госпитализации после вакцинации не зарегистрировано. Практически все побочные эффекты вакцинации были легкими или умеренными и длились не более двух дней.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев тогда указал, что Сан-Марино стало первым государством ЕС, одержавшим победу над инфекцией и снявшим соответствующие ограничения благодаря включению «Спутника V» в национальный прививочный портфель.

Вакцинация «Спутником V» в Сан-Марино началась в конце февраля. В марте власти страны сообщили, что не зафиксировали побочных эффектов после введения гражданам российской вакцины. Кроме того, Еврокомиссия признала сертификаты вакцинации из Сан-Марино. Теперь документы действительны на всей территории ЕС и в Шенгенской зоне.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года.