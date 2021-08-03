Сертификаты о вакцинации в Сан-Марино признали в ЕС

Еврокомиссия признала сертификаты вакцинации из Сан-Марино. Теперь документы действительны на всей территории ЕС и в Шенгенской зоне. При этом для иммунизации в Сан-Марино используют в том числе «Спутник V». Страна одобрила применение российского препарата в феврале этого года, передает телеканал «Известия». Большая часть населения республики привита двумя дозами вакцины. Однако признание сертификата Еврокомиссией не означает одобрение «Спутника V» и носит технический характер. В настоящее время в ЕС применяют четыре препарата: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer и Moderna.

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