Путевка в жизнь: «Спутник V» для туристов в Сан-Марино закончится в августе

Кампанию по вакцинации туристов «Спутником V» в Сан-Марино могут завершить в конце августа. Об этом «Известиям» заявили в Минздраве республики . Привив 90% населения российским препаратом, местные власти решили вакцинировать всех желающих, в том числе из ЕС. По данным Института социальной защиты (ISS), предоставленным «Известиям», потенциально в Сан-Марино для туристов доступно около 10 тыс. доз «Спутника V». Заявки на вакцинный тур, по данным ISS, поступают из Швейцарии, Франции, Швеции и Ирландии . Несмотря на то что российская разработка всё еще не получила одобрение европейского регулятора, в правительстве Сан-Марино «Известиям» сообщили, что они работают над включением республики в систему «зеленых сертификатов» вакцинации ЕС.

Свой среди чужих

Заявки на прививочный тур в Сан-Марино поступают от Швейцарии, Франции, Швеции, Ирландии, а также Китая, ОАЭ и Филиппин, рассказали «Известиям» в Институте социальной защиты республики. С 17 мая власти страны запустили кампанию для туристов из ЕС и не только, которые хотят вакцинироваться «Спутником V» . Напомним, российская вакцина от COVID всё еще ждет одобрения европейского регулятора EMA.

По данным властей, почти 90% местных граждан в ходе кампании по вакцинации получали именно российский препарат. После достижения хороших результатов в Сан-Марино образовался некоторый излишек доз «Спутника» , которым они готовы поделиться в том числе с европейцами, страдающими от долгих очередей за прививкой.

— Пока еще рано говорить о количестве туристов, которых мы сможем привить. Потенциально в Сан-Марино для них доступно около 10 тыс. доз российской вакцины, — рассказали «Известиям» в пресс-службе ISS .

Парадоксально, но исключением для кампании Сан-Марино стали лишь итальянцы, Рим не соглашается признавать вакцинацию препаратом, который не был одобрен в ЕС.

— В самой Италии сейчас трудно найти свободное место для записи на прививку. У многих граждан сохраняется скептицизм, но большинство готовы прививаться любой вакциной, лишь бы не заболеть и больше не сдавать тесты, — рассказала «Известиям» жительница Вероны Мария Росси.

По ее словам, многие итальянцы были бы не против привиться «Спутником V», поскольку доверяют наследию советской науки.

В Минздраве Сан-Марино «Известиям» подтвердили, что две дозы от COVID туристам обойдутся в €50 . В ведомстве подчеркнули: четкого лимита по количеству путешественников, которых они смогут привить, нет. Тем не менее эта кампания скорее всего завершится в конце августа или «когда иссякнут запасы».

Чтобы получить «Спутник V», турист должен забронировать номер в одной из гостиниц анклавного государства и провести в нем в общей сложности как минимум шесть дней: два периода по трое суток, необходимых для наблюдения после прививки. Оставаться ли в перерыв на 21–28 дней перед получением второй дозы в Сан-Марино, решает сам путешественник .

Пока никто не видит

По мнению эпидемиолога Института фармакологических исследований имени Марио Негри Антонио Клавенны, решение Сан-Марино не сможет нарушить ход вакцинной кампании в Европе . Как отметил эксперт в беседе с «Известиями», количество европейцев, которые решат сделать российскую прививку в Сан-Марино, вряд ли будет большим .

— Во многих странах ЕС и без того от 30% до 40% граждан получили по крайней мере одну дозу, темпы вакцинации удовлетворительны, и вполне вероятно, что в конце лета значительная часть населения будет привита, — подчеркнул специалист.

Тем не менее рост спроса на путешествия за «Спутником V» среди европейцев наблюдается. Начитавшись новостей о летальных исходах от AstraZeneca и настоявшись в очередях за Pfizer, жители Германии осмелились оформить путевку в Россию . Благодаря совместной инициативе немецкого филиала норвежской турфирмы World Visitor и «Общероссийскому народному фронту» (ОНФ) почти 50 иностранцев не так давно приезжали в Москву на вакцинацию.

Многие россияне, проживающие на территории Европы, предпочитают сделать прививку «Спутником V» на родине, а не ожидать несколько месяцев британо-шведский препарат.

— Сейчас мы проживаем в Чехии, но специально поехали в Россию за «Спутником V» всей семьей. Получили обе дозы и спокойствие в ближайшем будущем , — рассказал «Известиям» житель Праги Алексей Иванов.

Ради скорейшего получения прививки некоторые европейцы не боятся опробовать самые сложные схемы. Например, тайком отправляются в Венгрию или Сербию, чтобы получить российскую вакцину.

— Несколько знакомых из Северной Македонии приезжали в Белград и просили меня зарегистрировать их на прививку «Спутником V» с моего мобильного телефона . Приезжают сюда и жители Западной Европы, но точно сказать, за какой именно вакциной, — сложно. Они могут также поставить тут и Pfizer. Среди самих сербов российская вакцина, однако, остается одной из самых популярных, — рассказал «Известиям» житель Белграда Стеван.

В этом свете курорты Сан-Марино с прививками могут показаться крайне интересным предложением для европейцев , которые устали стоять в долгих очередях. Кроме того, если европейский регулятор все-таки одобрит «Спутник V», привившиеся им быстрее получат ковидный паспорт ЕС.