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Вакцинацию туристов «Спутником V» в Сан-Марино могут завершить в августе

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Вакцинация туристов российской вакциной «Спутник V» в Сан-Марино может завершиться в конце августа. Об этом «Известиям» заявили в минздраве республики.

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После вакцинации 90% населения страны власти решили вакцинировать туристов, в том числе из Евросоюза (ЕС). Для этих целей выделено около 10 тыс. доз препарата. Заявки на вакцинацию оставляют граждане Швейцарии, Франции, Швеции и Ирландии.

Несмотря на то что российская разработка всё еще не получила одобрение европейского регулятора, в правительстве Сан-Марино «Известиям» сообщили, что они работают над включением республики в систему «зеленых сертификатов» вакцинации ЕС.

В минздраве Сан-Марино «Известиям» подтвердили, что две дозы от COVID туристам обойдутся в €50. Компанию по вакцинации в стране рассчитывают завершить к концу августа, когда «Спутник V» закончится.

Чтобы получить «Спутник V», турист должен забронировать номер в одной из гостиниц и провести в нем в общей сложности как минимум шесть дней: два периода по трое суток, необходимых для наблюдения после прививки.

По мнению эпидемиолога Института фармакологических исследований имени Марио Негри Антонио Клавенны, количество европейцев, которые решат сделать российскую прививку в Сан-Марино, вряд ли будет большим.

«Во многих странах ЕС и без того от 30% до 40% граждан получили по крайней мере одну дозу, темпы вакцинации удовлетворительны, и вполне вероятно, что в конце лета значительная часть населения будет привита», — подчеркнул специалист.

Также отмечается, что благодаря совместной инициативе немецкого филиала норвежской турфирмы World Visitor и «Общероссийскому народному фронту» (ОНФ) почти 50 иностранцев не так давно приезжали в Москву на вакцинацию.

Ради скорейшего получения прививки некоторые европейцы не боятся опробовать самые сложные схемы. Например, тайком отправляются в Венгрию или Сербию, чтобы получить российскую вакцину.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 19 мая.

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