Власти Майами решили запустить собственную криптовалюту MiamiCoin

Город-курорт в США запустил криптовалюту MiamiCoin. Населенный пункт стал первым обладателем своих цифровых денег. Расплачиваться криптовалютой в магазинах нельзя. MiamiCoin хотят использовать для финансирования городских проектов, передает телеканал «Известия». По задумке властей 30% от всех добытых цифровых денег уйдут в местный бюджет. По словам мэра, с ростом популярности MiamiCoin город заработает «миллионы долларов». Пользователи уже могут начать добычу местной криптовалюты. Люди получат 70% от поощрения за каждый расшифрованный блок.

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