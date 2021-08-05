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В МВД объяснили отсутствие надзора за подозреваемым в убийстве семьи в Хакасии

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УМВД по Омской области прокомментировало отсутствие надзора за подозреваемым в убийстве семьи в Хакасии Федором Пановым, который вышел из тюрьмы в феврале 2021 года. В ведомстве отметили, что согласно решению суда, за мужчиной был установлен административный надзор на три года и ряд административных ограничений.

«Некая халатность»: в Хакасии бывший заключенный убил семью из пяти человек
Обезвредить его помогли местные жители

«Также установлено, что при освобождении из мест лишения свободы злоумышленник ввел в заблуждение сотрудников пенитенциарной системы относительно своего места жительства и пребывания под административным надзором», — уточнила пресс-служба ведомства в четверг, 5 августа.

Отмечается, что после освобождения бывший заключенный не встал на учет в органах внутренних дел. Тогда стражи порядка направились по указанному мужчиной адресу его места жительства, однако выяснилось, что там он никогда не проживал и даже не имел родственников и знакомых.

Сотрудниками полиции так и не удалось установить его фактическое местонахождение.

Начальником УМВД России по Омской области генерал-майором полиции Вячеславом Крючковым назначил по данному факту проведение служебной проверки.

«В случае установления вины сотрудников они будут привлечены к ответственности в соответствии законодательством Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Об убийстве семьи из пяти человек стало известно ранее в этот день. По сообщениям, тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата мужа без признаков жизни обнаружили на территории домовладения в Джириме. Панов, отбывавший наказание за совершенную ранее расправу над двумя женщинами, был задержан.

По признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии»), было возбуждено уголовное дело.

Между тем родственница убитой семьи рассказала РЕН ТВ, что она ранее не была знакома с Пановым. Однако она подтвердила то, что он встречался с дочерью убитых Мариной. По ее словам, после расправы Панов позвонил Марине, которой в тот момент не было в доме, и сказал, что убил ее семью.

Еще одна женщина между тем заявила, что местное население боялось Федора Панова.

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