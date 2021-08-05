В Хакасии возбудили уголовное дело по факту убийства семьи из пятерых человек

Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по факту убийства семьи из пятерых человек. Об этом в четверг, 5 августа, заявили в СК РФ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии»)», — сообщили на YouTube-канале ведомства.

В СК отметили, что на данный момент выполняется комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее в этот день в Следственном комитете (СК) РФ заявили, что в Хакасии убили семью из пяти человек. В ведомстве отметили, что тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата мужа без признаков жизни обнаружили на территории домовладения в селе Джирим.

По подозрению в совершении расправы был задержан Федор Панов. Сообщается, что он ранее зарезал в этом селе другую семью — женщину и ее дочь. За это преступление он отсидел 18 лет, освободился меньше месяца назад, после чего убил другую семью.

Жительница села Джирим в Хакасии рассказала, что местное население боялось Федора Панова. При этом другая жительница села сообщила о том, что между мужчиной, который зарезал семью и дочерью погибших были романтические отношения. По данным источника РЕН ТВ, это могло стать мотивом убийства.

Кроме того, известно, что за мужчиной был установлен административный надзор сроком на три года.