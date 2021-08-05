Дело возбудили в отношении сделавшего ребенку укол с наркотиками

В Москве возбудили уголовное дело против мужчины, вколовшего 15-летней девочке запрещенные вещества. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По его сведениям, полиция задержала 24-летнего Романа Ильясова. Злоумышленник сделал ребенку укол в ягодицу и ввел наркотики.

3 августа телеканал сообщал, что правоохранители начали проверку, после того как на юго-востоке Москвы неизвестный преступник отравил девушку, сделав ей укол возле лесополосы. Инцидент произошел вечером 2 августа на улице Головачева. Мужчина попал на камеру наблюдения.

В конце июня стало известно, что в Москве врачи спасли подростка с поражением легких, причиной которого стал вейп. У 17-летнего юноши возникла тяжелая дыхательная недостаточность, которая могла привести к летальному исходу.