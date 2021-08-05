Проценко рассказал о признаках постковидного синдрома

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в четверг, 5 августа, назвал основные признаки постковидного синдрома.

«Опять же, такого классического катамнеза, наблюдения за пациентами, у нас нет, потому что мы этих пациентов передаем в амбулаторную сеть городскую <...> У меня в основном это коммуникация с коллегами, со знакомыми, которые переболели и два момента, которые многие отмечают — это именно снижение работоспособности, быстрая утомляемость, снижение короткой памяти», — рассказал он в интервью радио «Комсомольская правда».

Врач добавил, что у молодых людей синдром проходит в течение двух месяцев, в то время как у пожилых это может затягиваться на более долгий срок, пишет «Газета.ру».

Кроме того, Проценко рассказал, что и сам столкнулся с постковидным синдромом.

«Была, конечно, утомляемость повышенная, но просто на каком-то этапе ты в силу сложившихся обстоятельств, может быть, так сильно не фиксируешься», — заключил он.

Ранее, 3 августа, врач-терапевт Никита Харлов рассказал об опасности постковидного синдрома. Он заявил, что у людей, перенесших коронавирус, могут обостриться такие хронические состояния, как холецистит, панкреатит, синдром раздраженного кишечника. Кроме того, заболевание может оказать влияние и на нервную систему.

При этом, как отметил 2 августа врач-инфекционист Евгений Тимаков, вакцинация от COVID-19 поможет защитить человека от постковидного синдрома, в случае если он всё же заразился. В качестве аргумента он подчеркнул, что людей, которые привились, в реабилитационных центрах нет.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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