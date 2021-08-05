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Более 80 человек пострадали при столкновениях в Ливане в день траура

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Участники радикальных организаций сорвали проведение митинга в центре ливанской столицы в день траура по погибшим при взрыве в морском порту Бейрута год назад. В результате столкновений между силовиками и демонстрантами пострадали от применения слезоточивого газа минимум 84 человека. Об этом сообщил журналистам представитель ливанского общества Красного Креста Джордж Кеттане.

Второе происшествие: чего добиваются митингующие в разрушенном Бейруте
Вечером 8 августа демонстранты перешли к открытым столкновениям с полицией и солдатами

Отмечается, что стычки произошли на подступах к зданию парламента со стороны площади Пляс де Мартир и продолжались не менее трех часов.

В местном отделении Красного Креста отчитались в Twitter, что на месте столкновении работали около 100 медработников, приехала 21 машина скорой помощи. При этом 13 человек из числа пострадавших доставили в больницу, остальным оказали помощь на месте.

Спецподразделения по борьбе с беспорядками применили водяные пушки против активистов, которые бросали в них камни и бутылки с зажигательной смесью. Ближе к полуночи по местному времени в центре Бейрута разогнали демонстрантов, которые перебрались в районы Джумейзи и Сайфи.

Протестующие пытались захватить парламентский дворец, отметила пресс-служба Управления сил внутренней безопасности в Twitter. Самые ожесточенные столкновения произошли возле министерства телекоммуникаций на улице банков и городской мэрии, уточнили в ведомстве. Протестующие напали там на несколько офисов и один из них подожгли.

В управлении также опровергли информацию о стрельбе по активистам резиновыми и обычными пулями.

Пожар удалось оперативно ликвидировать. Полицейские задержали двух инициаторов беспорядков.

4 августа 2020 года в Бейруте произошел химический взрыв, который разрушил морской порт города, тысячу домов на его территории и за ее пределами, тем самым оставив без места жительства 300 тыс. граждан.

В апреле немецкие компании представили проект по восстановлению данных объектов, а также по преобразованию расположенных рядом с ними территорий в жилые районы, пляжи и парки. Он оценивается в $5–15 млрд. Отмечалось, что восстановление района позволит создать 50 тыс. новых рабочих мест. Это простимулирует экономическую активность на миллиарды долларов и сгладит последствия кризиса, усугубленного августовским химическим взрывом.

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