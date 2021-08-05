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Самолет с десятью пострадавшими в ДТП в Турции приземлился в Самаре

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Самолет с десятью пострадавшими в ДТП в Турции приземлился в четверг, 5 августа, в самарском аэропорту Курумоч, сообщил РЕН ТВ.

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«Рейс ZF 6394 Анталья — Самара прибыл», — значится на табло в аэропорту.

Самолет вылетел из Антальи в 21:50 (время совпадает с московским) и приземлился в 02:31 (01:31 мск). Пассажиров встретили их родственники, а также медслужба, которая осмотрит пострадавших и предложит им госпитализацию.

Ранее в Самару прибыли еще два туриста, пострадавших при инциденте. К их прилету развернули оперштаб, в составе которого находились сотрудники регионального Минздрава, Центра медицины катастроф, МЧС, а также психологи Минсоцдема.

Ранее 4 августа стало известно, что шестеро пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой Анталье россиян остаются в больнице, всем оказывается медицинская помощь в полном объеме.

В Ростуризме добавили, что туроператор также организовал прибытие в Турцию родственников пострадавших. Первая группа уже прилетела в Анталью в сопровождении психолога МЧС России. Остальные родственники прилетят в течение дня.

Днем ранее в Минздраве России сообщили, что из стационаров выписаны 15 россиян, пострадавших в Турции. Вместе с тем в министерстве уточнили, что срочная эвакуация российских граждан не требуется.

В пресс-службе туроператора «Интурист» рассказали, что погибшие в ДТП — это пожилая женщина, мужчина и подросток.

Авария произошла 2 августа в турецкой провинции Анталья с автобусом, в котором находились 22 российских туриста из Самарской области. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус сначала наехал на преграды, после чего, выехав на встречную полосу, перевернулся.

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