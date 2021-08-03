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Минздрав РФ сообщил о выписке из больниц 15 пострадавших в ДТП в Турции россиян
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Минздрав РФ сообщил о выписке из больниц 15 пострадавших в ДТП в Турции россиян

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Из стационаров выписаны 15 россиян, пострадавших в ДТП в Турции, еще пятеро остаются в больницах. Об этом сообщил во вторник, 3 августа, Минздрав России.

«На данный момент из стационаров выписаны 15 человек, пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья. Еще пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжелое различной степени тяжести. Трое были прооперированы», — говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что пациенты находятся под наблюдением врачей. Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам.

Вместе с тем в министерстве уточнили, что срочная эвакуация россиян на территорию России не требуется.

Ранее в этот день в пресс-службе туроператора «Интурист» рассказали о том, что погибшие в ДТП в Турции трое россиян — это пожилая женщина, мужчина и подросток. Также в организации уточнили, что вылет из Антальи в Самару первых 10 туристов из группы пострадавших запланирован на 4 августа.

Авария произошла накануне в турецкой провинции Анталья с автобусом, в котором находились 22 российских туриста. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус с туристами сначала наехал на преграды, после чего, выехав на встречную полосу, перевернулся. Минздрав России в тот же день сообщил о трех погибших и семи тяжело пострадавших в результате аварии.

Все попавшие в аварию туристы были из Самарской области. Власти региона пообещали оказать всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП. Кроме того, Ростуризм взял на контроль ситуацию с аварией.

Спустя день министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что 10 пострадавших в результате аварии готовят к выписке. Еще троих прооперировали. Также в настоящее время организовывают перевозку тел троих погибших в результате ДТП.

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