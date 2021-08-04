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Шестеро пострадавших в ДТП в Турции россиян остаются в больнице

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Шестеро пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой Анталье россиян остаются в больнице, всем оказывается медицинская помощь в полном объеме. Об этом сообщили журналистам в среду, 4 августа, в пресс-службе Ростуризма.

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Уточняется, что один пострадавший переведен из реанимации в общую палату, еще трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Все они накануне перевезены в больницу в Анталье, уточнили в ведомстве.

Кроме этого, двоим туристам накануне после выписки понадобилось дополнительное стационарное лечение, они также находятся в Анталье.

Туристов, которых во вторник выписали из больниц, разместили в отеле в городе Сиде за счет туроператора. Двое россиян уже вылетели домой, вылет еще десяти запланирован на среду.

В Ростуризме добавили, что туроператор также организовал прибытие в Турцию родственников пострадавших. Первая группа уже прилетела в Анталью в сопровождении психолога МЧС России. Остальные родственники прилетят в течение дня.

Накануне в Минздраве РФ сообщили, что из стационаров выписаны 15 россиян, пострадавших в Турции. Вместе с тем в министерстве уточнили, что срочная эвакуация граждан РФ не требуется.

В пресс-службе туроператора «Интурист», в свою очередь, рассказали, что погибшие в ДТП — это пожилая женщина, мужчина и подросток.

Авария произошла 2 августа в турецкой провинции Анталья с автобусом, в котором находились 22 российских туриста из Самарской области. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус сначала наехал на преграды, после чего, выехав на встречную полосу, перевернулся.

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