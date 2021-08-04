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РФПИ рассказал об успешной комбинации «Спутника Лайт» с другими вакцинами

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Комбинация первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna демонстрирует высокие показатели безопасности в ходе исследования в аргентинской провинции Буэнос-Айрес. Об этом сообщил в среду, 4 августа, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что в ходе исследования «Спутник Лайт» применяется в комбинации с другими вакцинами, как в качестве первой, так и второй (бустирующей) инъекции.

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«Данные, полученные министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, демонстрируют, что комбинированное применение препарата «Спутник Лайт» с другими вакцинами и вакцинация двумя инъекциями только «Спутника Лайт» являются безопасными — отсутствуют серьезные побочные явления, связанные с вакцинацией», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале вакцины «Спутник V».

В РФПИ подчеркнули, что безопасными признаны все комбинации, примененные в ходе исследования.

Вместе с тем уточняется, что на данный момент в провинции Буэнос-Айрес проанализированы данные, полученные после вакцинации 121 добровольца следующими комбинациями: «Спутник Лайт»/AstraZeneca, «Спутник Лайт»/Moderna, «Спутник Лайт» /Sinopharm, а также «Спутник Лайт»/ «Спутник Лайт»/.

Данные сравнивались с контрольной группой, которая была вакцинирована первым и вторым компонентом вакцины «Спутник V».

Ранее, 30 июля, РФПИ рассказал о предварительных результатах клинического исследования комбинированного применения вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник V». По данным фонда, вакцинацию в рамках исследования прошли 50 добровольцев, никто из них не заболел, у всех отсутствуют «серьезные нежелательные явления».

27 июля стало известно, что Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинических исследований комбинации «Спутника Лайт» и AstraZeneca.

6 июля научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что российская вакцина «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность.

Вместе с тем в России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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