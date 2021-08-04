В США оценили призыв ВОЗ к остановке ревакцинации от COVID-19

Администрация США считает неверным призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввести временный мораторий на бустерные прививки от COVID-19 до конца сентября. Об этом сообщила в среду, 4 августа, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы считаем это неверным выбором. Мы можем делать и то и другое», — сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.

Таким образом она прокомментировала призыв главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса об остановке ревакцинации в мире до сентября. Этот шаг он объяснил потребностью обеспечить вакцинацию не менее 10% населения каждой страны.

Так, согласно подсчетам организации, в странах с высоким уровнем доходов в мае было введено около 50 доз вакцин на каждые 100 человек, и с тех пор это число удвоилось. Между тем в странах с низким уровнем доходов речь идет о 1,5 дозы на каждые 100 человек из-за отсутствия дополнительных поставок.

Ранее в этот день заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган сообщил «Известиям», что на сегодняшний день в мире сталкиваются две противоположные точки зрения о необходимости ревакцинации, поэтому подходы в той или иной стране к этому вопросу будут зависеть от того, какую точку зрения поддержит руководство государства.

Вместе с тем 2 августа спецпосланники гендиректора ВОЗ в пяти регионах мира заявили, что стратегия борьбы с COVID-19 должна учитывать призывы и прогнозы о том, что к сентябрю 2021 года прививку получит по крайней мере 10% мирового населения, к декабрю — 40%, а к середине 2022 года — 60%.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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