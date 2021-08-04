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Сбившая троих детей студентка раскаялась в содеянном

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Студентка Валерия Башкирова, сбившая троих детей на пешеходном переходе в Москве, раскаялась в содеянном. Об этом в среду, 4 августа, сообщает РЕН ТВ.

На видео, опубликованном телеканалом, видно, как студентка плачет в суде, говорит навзрыд и раскаивается.

«Это очень большое горе... Я очень раскаиваюсь», — сказала она.

Авария произошла 16 июля, 18-летняя студентка за рулем автомобиля Mazda на пешеходном переходе не уступила дорогу троим детям и сбила их. Днем позже мальчик скончался в больнице от полученных травм. В тот же день стало известно о смерти второго пострадавшего — четырехлетнего ребенка. Девятимесячная девочка находится в тяжелом состоянии.

19 июля отец обвиняемой Эдуард Башкиров причинами аварии назвал малый опыт вождения у дочери и наличие на дороге грузового автомобиля. По его словам, стороны не общаются, контакт осуществляется через адвокатов.

Изначально в отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Суд отправил фигурантку под домашний арест. 19 июля прокуратура Москвы потребовала переквалифицировать действия обвиняемой и изменить ей меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. 22 июля Башкирова обжаловала свой арест.

4 августа Мосгорсуд признал законным арест Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе в Москве. В тот же день обвиняемая заявила в суде, что признает вину и готова возместить ущерб потерпевшим по делу.

Девушка пробудет в следственном изоляторе №  6 до 16 сентября. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

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