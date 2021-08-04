Мосгорсуд признал законным арест сбившей детей в Москве студентки

Мосгорсуд признал законным арест Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе в Москве. Об этом в среду, 4 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника Валерии Башкировой на постановление Тверского районного суда г. Москвы от 19 июля 2021 года об изменении меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу до 16 сентября 2021 года. Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

В свою очередь, адвокат Башкировой настаивал на необоснованности наказания в виде ареста. Он указывал, что девушка всегда находится на связи со следствием и не собирается предпринимать попыток скрыться.

Ранее в этот день Башкирова заявила в суде, что признает вину и готова возместить ущерб потерпевшим по делу.

Авария произошла 16 июля, 18-летняя студентка за рулем автомобиля Mazda на пешеходном переходе не уступила дорогу трем детям и сбила их. Днем позже мальчик скончался в больнице от полученных травм. В тот же день стало известно о смерти второго пострадавшего — четырехлетнего ребенка. Девятимесячная девочка находится в тяжелом состоянии.

19 июля отец обвиняемой Эдуард Башкиров причинами аварии назвал малый опыт вождения у дочери и наличие на дороге грузового автомобиля. По его словам, стороны не общаются, контакт осуществляется через адвокатов.

Изначально в отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Суд отправил фигурантку под домашний арест. 19 июля прокуратура Москвы потребовала переквалифицировать действия обвиняемой и изменить ей меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. 22 июля Башкирова обжаловала свой арест.

Девушка пробудет в следственном изоляторе № 6 до 16 сентября. Ей грозит до семи лет лишения свободы.