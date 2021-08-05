 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Армия
Военные РФ испытали новую технику на учениях у границ Афганистана
Общество
Москвичей предупредили о «полчищах туч» и ливнях с грозами 5 августа
Спорт
Джонсон станет соперником Емельяненко на поединке в октябре
Мир
В МИДе заявили об эскалации в Черном море из-за учений НАТО
Спорт
Российский боксер Бакши завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
Общество
Для малоимущих предложили ввести продовольственные сертификаты
Мир
Правительство и оппозиция Венесуэлы договорились о переговорах в Мексике
Мир
В Китае создали лампу для дезинфекции от COVID с эффективностью 99,99%
Спорт
МОК допустил дисциплинарные меры против Минска из-за Тимановской
/

Охота на президентов: для чего Аскар Акаев вернулся в Киргизию

После допроса бывший президент уехал в родное село
Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
Главный слайд
Начало статьи
Охота на президентов: для чего Аскар Акаев вернулся в Киргизию
2021-08-04 17:42:16">
2021-08-04 17:42:16
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый президент Киргизии Аскар Акаев, сбежавший из страны после революции 2005 года, вернулся на родину. В Бишкеке бывшего главу государства допросили по делу о золоторудном месторождении Кумтор, но не арестовали. После следственных мероприятий Акаев отправился на свою малую родину в Чуйскую область, ожидается, что обратно в Россию он вернется через неделю. При этом киргизские силовики добиваются экстрадиции еще одного беглого президента Курманбека Бакиева. «Известия» разбирались в ситуации.

Как Акаев вернулся в Киргизию

Первый президент Киргизии Аскар Акаев, сбежавший из страны после революции 2005 года, вернулся на родину. Известно, что в Бишкек он прилетел самолетом «Аэрофлота» вместе с сыном Илимом. Интересно, что действующие киргизские власти говорят, будто бывшего главу государства «доставили» в страну. В заявлении госкомитета по нацбезопасности (ГКНБ) подчеркивается, что Акаев находился в розыске, его вернули «в результате активной следственной работы», в Бишкеке его якобы сразу передали Межведомственной следственной группе.

Охота на президентов
Аскар Акаев, подписавший заявление об уходе в отставку с поста президента Киргизии

Аскар Акаев, подписавший заявление об уходе в отставку с поста президента Киргизии, 2005 год

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

По другой информации, Акаев прилетел добровольно. «Это человек в возрасте, по его уголовным делам истек срок давности, его не могут осудить. Он согласился добровольно приехать, чтобы защитить свое доброе имя и помочь следствию», — заявил бывший премьер-министр Феликс Кулов. Он добавил, что приезд Акаева согласовал действующий президент страны Садыр Жапаров.

Кланов громадье: почему в Киргизии задержали олигарха-таможенника
Раима-миллионера обвинили в контрабанде и отмывании денег

В Бишкеке бывшего главу государства сотрудники ГКНБ допросили по делу о коррупции при освоении золоторудного месторождения Кумтор. «Вы знаете, что ко мне есть претензии по проекту. Поэтому я пошел на сделку со следствием, желаю помочь следствию. Для этого я приехал на неделю в Кыргызстан», — сказал Акаев после допроса, но отказался отвечать на вопросы, на каких условиях он согласился на сделку и кто дал гарантии, что его не арестуют. При этом бывший глава государства сообщил, что перед следственными мероприятиями в президентской резиденции встретился с Садыром Жапаровым. После допроса Акаев уехал на свою малую родину в село Кемин в Чуйской области.

За что преследуют бывших чиновников

Акаев является фигурантом дела об освоении крупнейшего в Центральной Азии золоторудного месторождения Кумтор (доля в ВВП страны в 2020 году — 12%, приблизительная оценка запасов золота — 700 т). Разрабатывать месторождение начали после распада СССР. В 1992 году — как раз при Акаеве — Кумтор отдали канадской компании. При этом тендера на разработку месторождения не проводилось. В соглашение вписали пункт, согласно которому добывающая компания исполняет только те законы Киргизии, которые не противоречат соглашению. Второй важный эпизод произошел в 2003 году. Тогда при реструктуризации договора доля Киргизии в совместной компании снизилась с 67% до 26%. В правоохранительных органах видят здесь признаки коррупции.

Охота на президентов
Золотоносный рудник Кумтор

Золотоносный рудник Кумтор

Фото: РИА Новости/Владимир Пирогов

Для действующего президента Киргизии Садыра Жапарова вопрос Кумтора имеет особое значение. Во-первых, политик долгие годы боролся за национализацию месторождения. После одной из акций в 2012 году он угодил в тюрьму, но и там не отказался от своей идеи — записывал видеообращения, вел аккаунты в социальных сетях, во многом, благодаря этому обрел популярность. Во-вторых, экономика Киргизии в условиях пандемии оказалась в тяжелом кризисе. Сам Жапаров заявляет, что дефицит бюджета достигает $235 млн (при общих запланированных доходах в $2,07 млрд), а значит нужны дополнительные источники дохода.

На вес золота: в Киргизии национализируют крупнейший рудник Кумтор
На месторождении ввели внешнее управление, владельцам выписали штраф $3 млрд

Проблемы у канадских золотодобытчиков начались весной нынешнего года. Сначала компанию обвинили в экологических нарушениях, в частности в том, что отработанную породу старатели складируют в ледниках. Районный суд наложил на компанию штраф в размере $3 млрд. Позже киргизский парламент изменил законодательство и ввел на руднике внешнее управление. В это же время во всех офисах «Кумтор Голд Компани» прошли обыски. Счета канадской фирмы были заблокированы. В центральном офисе компании в Бишкеке отключили интернет и опечатали все кабинеты. Золотодобытчики назвали произошедшее захватом компании и подали иск в международный арбитражный суд.

Фигурантами разбирательств по Кумтору в Киргизии стали многие известные политики и чиновники. Силовики задержали действующих депутатов Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова, бывших депутатов Исхака Пирматова и Талантбека Узакбаева, бывшего спикера парламента Асылбека Жээнбекова, первого вице-премьера Тайырбека Сарпашева. Фигурантами дела также выступают бывшие руководители правительства Апас Жумагулов, Омурбек Бабанов и Игорь Чудинов, брат бывшего главы государства Сооронбая Жээнбекова. Уже после прилета Аскара Акаева в Киргизию силовики задержали бывшего премьер-министра Темира Сариева.

Охота на президентов
Экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев

Экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев

Фото: РИА Новости/Андрей Александров

В июле глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в международный розыск также объявили еще одного беглого президента Курманбека Бакиева. Тот после революции 2010 года перебрался в Белоруссию. В Генпрокуратуре страны при этом говорят, что Бакиева в случае возвращения на родину сразу возьмут под стражу. «Ему назначено наказание в виде 30 лет лишения свободы по событиям апреля 2010-го года и другим эпизодам», — говорится в сообщении ведомства.

В центр — здоровье: Россия поможет Киргизии в борьбе с COVID-19
Также Владимир Путин пообещал поспособствовать урегулированию приграничного конфликта с Таджикистаном

Что говорят эксперты

Эксперты считают, что возвращение Акаева в Киргизию было согласовано с российским руководством. «Думаю, Бишкек предоставил Москве гарантии безопасности бывшего президента», — говорит «Известиям» киргизский политолог Денис Бердаков. По его словам, свою пользу от прилета Акаева извлекают обе стороны. «Сам бывший президент получил возможность вернуться домой. Все-таки ему уже 76 лет, для него это важно. Кроме того, в некоторым смысле восстанавливается его политическая репутация. В свою очередь, властям Киргизии важны показания Акаева по Кумтору для усиления позиций страны в грядущих судебных разбирательствах», — отмечает Бердаков.

Политолог Аждар Куртов говорит, что действующие киргизские власти, допустив возвращение Акаева, демонстрируют некую преемственность власти. «Бывших лидеров в республике либо сажают, либо изгоняют. Видимо, в Бишкеке решили сломать эту традицию. Возможно, пытаются привлечь таким образом потенциальных инвесторов. Или хотят улучшить отношения с Россией. В Москве расправы над бывшими киргизскими лидерами давно вызывают негативную реакцию, а нынешний шаг, вероятно, оценят положительно», — подчеркивает эксперт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021