Охота на президентов: для чего Аскар Акаев вернулся в Киргизию

Первый президент Киргизии Аскар Акаев, сбежавший из страны после революции 2005 года, вернулся на родину. В Бишкеке бывшего главу государства допросили по делу о золоторудном месторождении Кумтор, но не арестовали. После следственных мероприятий Акаев отправился на свою малую родину в Чуйскую область, ожидается, что обратно в Россию он вернется через неделю. При этом киргизские силовики добиваются экстрадиции еще одного беглого президента Курманбека Бакиева. «Известия» разбирались в ситуации.

Как Акаев вернулся в Киргизию

Первый президент Киргизии Аскар Акаев, сбежавший из страны после революции 2005 года, вернулся на родину. Известно, что в Бишкек он прилетел самолетом «Аэрофлота» вместе с сыном Илимом. Интересно, что действующие киргизские власти говорят, будто бывшего главу государства «доставили» в страну. В заявлении госкомитета по нацбезопасности (ГКНБ) подчеркивается, что Акаев находился в розыске, его вернули «в результате активной следственной работы», в Бишкеке его якобы сразу передали Межведомственной следственной группе.

Охота на президентов Аскар Акаев, подписавший заявление об уходе в отставку с поста президента Киргизии, 2005 год Фото: ТАСС/Федор Савинцев

По другой информации, Акаев прилетел добровольно. «Это человек в возрасте, по его уголовным делам истек срок давности, его не могут осудить. Он согласился добровольно приехать, чтобы защитить свое доброе имя и помочь следствию», — заявил бывший премьер-министр Феликс Кулов. Он добавил, что приезд Акаева согласовал действующий президент страны Садыр Жапаров.

В Бишкеке бывшего главу государства сотрудники ГКНБ допросили по делу о коррупции при освоении золоторудного месторождения Кумтор. «Вы знаете, что ко мне есть претензии по проекту. Поэтому я пошел на сделку со следствием, желаю помочь следствию. Для этого я приехал на неделю в Кыргызстан», — сказал Акаев после допроса, но отказался отвечать на вопросы, на каких условиях он согласился на сделку и кто дал гарантии, что его не арестуют. При этом бывший глава государства сообщил, что перед следственными мероприятиями в президентской резиденции встретился с Садыром Жапаровым. После допроса Акаев уехал на свою малую родину в село Кемин в Чуйской области.

За что преследуют бывших чиновников

Акаев является фигурантом дела об освоении крупнейшего в Центральной Азии золоторудного месторождения Кумтор (доля в ВВП страны в 2020 году — 12%, приблизительная оценка запасов золота — 700 т). Разрабатывать месторождение начали после распада СССР. В 1992 году — как раз при Акаеве — Кумтор отдали канадской компании. При этом тендера на разработку месторождения не проводилось. В соглашение вписали пункт, согласно которому добывающая компания исполняет только те законы Киргизии, которые не противоречат соглашению. Второй важный эпизод произошел в 2003 году. Тогда при реструктуризации договора доля Киргизии в совместной компании снизилась с 67% до 26%. В правоохранительных органах видят здесь признаки коррупции.

Охота на президентов Золотоносный рудник Кумтор Фото: РИА Новости/Владимир Пирогов

Для действующего президента Киргизии Садыра Жапарова вопрос Кумтора имеет особое значение. Во-первых, политик долгие годы боролся за национализацию месторождения. После одной из акций в 2012 году он угодил в тюрьму, но и там не отказался от своей идеи — записывал видеообращения, вел аккаунты в социальных сетях, во многом, благодаря этому обрел популярность. Во-вторых, экономика Киргизии в условиях пандемии оказалась в тяжелом кризисе . Сам Жапаров заявляет, что дефицит бюджета достигает $235 млн (при общих запланированных доходах в $2,07 млрд), а значит нужны дополнительные источники дохода.

Проблемы у канадских золотодобытчиков начались весной нынешнего года. Сначала компанию обвинили в экологических нарушениях, в частности в том, что отработанную породу старатели складируют в ледниках. Районный суд наложил на компанию штраф в размере $3 млрд. Позже киргизский парламент изменил законодательство и ввел на руднике внешнее управление. В это же время во всех офисах «Кумтор Голд Компани» прошли обыски. Счета канадской фирмы были заблокированы. В центральном офисе компании в Бишкеке отключили интернет и опечатали все кабинеты. Золотодобытчики назвали произошедшее захватом компании и подали иск в международный арбитражный суд.

Фигурантами разбирательств по Кумтору в Киргизии стали многие известные политики и чиновники. Силовики задержали действующих депутатов Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова, бывших депутатов Исхака Пирматова и Талантбека Узакбаева, бывшего спикера парламента Асылбека Жээнбекова, первого вице-премьера Тайырбека Сарпашева. Фигурантами дела также выступают бывшие руководители правительства Апас Жумагулов, Омурбек Бабанов и Игорь Чудинов, брат бывшего главы государства Сооронбая Жээнбекова. Уже после прилета Аскара Акаева в Киргизию силовики задержали бывшего премьер-министра Темира Сариева.

Охота на президентов Экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев Фото: РИА Новости/Андрей Александров

В июле глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в международный розыск также объявили еще одного беглого президента Курманбека Бакиева. Тот после революции 2010 года перебрался в Белоруссию. В Генпрокуратуре страны при этом говорят, что Бакиева в случае возвращения на родину сразу возьмут под стражу. «Ему назначено наказание в виде 30 лет лишения свободы по событиям апреля 2010-го года и другим эпизодам», — говорится в сообщении ведомства.

Что говорят эксперты

Эксперты считают, что возвращение Акаева в Киргизию было согласовано с российским руководством. «Думаю, Бишкек предоставил Москве гарантии безопасности бывшего президента», — говорит «Известиям» киргизский политолог Денис Бердаков. По его словам, свою пользу от прилета Акаева извлекают обе стороны. «Сам бывший президент получил возможность вернуться домой. Все-таки ему уже 76 лет, для него это важно. Кроме того, в некоторым смысле восстанавливается его политическая репутация. В свою очередь, властям Киргизии важны показания Акаева по Кумтору для усиления позиций страны в грядущих судебных разбирательствах», — отмечает Бердаков.