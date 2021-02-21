Кланов громадье: почему в Киргизии задержали олигарха-таможенника

В Киргизии расследуют деятельность бывшего замглавы Таможенной службы, олигарха Раимбека Матраимова. Сначала экс-чиновника задержали по обвинению в коррупции. Матраимов, однако, выплатил государству $24 млн и избежал заключения. Сразу после этого бывшего чиновника задержали в рамках нового дела об отмывании преступных доходов. «Известия» разбирались в подробностях разбирательства.

Вышли на карту

Раимбек Матраимов в 2013–2015 годах возглавлял таможню граничащей с Китаем Ошской области, потом два года занимал должность заместителя главы Таможенной службы Киргизии (ГТС). Официальная зарплата составляла около тысячи долларов, но народная молва приписывала ему многомиллиардное состояние. В СМИ за Матраимовым закрепилось прозвище Раим-миллион. Утверждалось, что чиновник якобы является вором в законе, миллиардером и тайно управляет страной.

Много говорилось также о его влиятельном клане. Известно, что у Матраимова шесть родных братьев. Один из них был депутатом киргизского парламента, другой возглавлял Кара-Сууйский район Ошской области с населением 400 тыс. человек. Третий брат работал начальником управления внутренних расследований и безопасности госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

Кланов громадье Фото: РИА Новости/Владимир Пирогов

Более предметными обвинения против Матраимова стали после публикации ряда журналистских расследований. В мае 2019 года несколько изданий опубликовали материал, в котором рассказывалось о контрабанде товаров из Китая в страны ЕАЭС. Согласно размещенной информации, Матраимов вывел из страны $700 млн . Часть средств вывели через банки, часть вывезли наличными в обычных полиэтиленовых пакетах. Главным информатором журналистов стал подпольный банкир, гражданин Китая Айеркен Саймаити. В ноябре 2019 года в Стамбуле Саймаити убили выстрелом в голову .

В феврале 2020 года было опубликовано новое расследование. В нем, среди прочего, появилась интерактивная карта недвижимости влиятельного клана . На карте обозначено два десятка квартир, торговых площадей и особняков. Большая часть активов располагалась в Бишкеке, родном для Матраимовых Оше и на побережье озера Иссык-Куль. Журналисты заявили, что установили принадлежность имущества через регистрационные документы, кадастровые выписки и публикации в соцсетях.

Звучали и политические обвинения. Так, в 2019 году бывший президент Алмазбек Атамбаев заявлял, что Матраимов финансировал действовавшего тогда главу государства Сооронбая Жээнбекова. По утверждению Атамбаева, бывший таможенник потратил $30 млн, в результате Жээнбеков якобы оказался «по уши обязан». Матраимов объяснял заявления Атамбаева личной неприязнью. По его словам, раньше он дружил с экс-президентом, но отношения испортились, когда их родственницы поссорились из-за места на парковке.

Время посадок

В октябре 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы. Одним из победителей стала партия «Мекеним Кыргызстан» («Моя родина — Кыргызстан»), которую финансировал Матраимов. Но оппозиционеры заявили о фальсификациях и вышли на акции протеста. Несогласные захватили здание парламента, освободили нескольких заключенных, а также вынудили президента Жээнбекова подать в отставку .

После революции новые власти пообещали бороться с бедностью и коррупцией. Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров поручил силовикам «по всей строгости закона» разобраться с Матраимовым. 20 октября бывшего таможенника задержали. «Установлено, что в системе ГТС бывший заместитель председателя и другие должностные лица наладили коррупционную схему извлечения теневых доходов, в результате которой бюджету нанесен ущерб в особо крупном размере», — говорилось в сообщении госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

Кланов громадье Фото: РИА Новости/Султан Досалиев

Но уже вечером 20 октября Матраимова отпустили. Адвокат Мадина Ниязова заявила, что ее подзащитный заключил сделку со следствием и согласился выплатить государству ущерб. Жапаров тогда объяснял, что в случае ареста государство не сможет взыскать ущерб. « Раим готовился улететь в Дубай, изменив свою фамилию . Когда его задержали, мне позвонили и сказали, что посадят. Я предложил тщательно подумать. Посадить его — дело пяти секунд. Но тогда он не отдаст ни тыйына [копейки]! Потому что после задержания все его счета заблокируются, а судебные разбирательства будут длиться годами», — говорил Жапаров.

В конце ноября Матраимов возместил ущерб в 2 млрд сомов ($24,6 млн). «1 миллиард 400 (миллионов) он перечислил наличными, 600 млн — в виде недвижимости. Это девять квартир и один торговый центр. Торговый центр мы передадим государству, квартиры оставим для сотрудников ГКНБ. Из них одна квартира большая, никто из наших сотрудников не сможет в ней жить. Передадим ее детскому дому или какому-нибудь социальному объекту», — отчитывался председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

11 февраля суд признал Матраимова виновным в коррупции, но вместо реального срока обязал бывшего таможенника выплатить штраф в 260 тыс. сомов ($3 тыс.). Решение вызвало бурное обсуждение. 14 февраля в Бишкеке прошел марш протеста против мягкого приговора. Жапарову пришлось оправдываться, что следствие еще не завершено. А 18 февраля Матраимова задержали в рамках другого уголовного дела — о легализации (отмывании) преступных доходов. Ожидается, что суд в течение двух суток определит магнату меру пресечения.

Борьба за рейтинг

Киргизский политолог Алмаз Тажыбай говорит, что послереволюционная власть вынуждена преследовать Матраимовых. «В стране много коррупционеров, но этот влиятельный клан активно участвовал в политике и потому приобрел большую известность. Прошлый президент Жээнбеков отказывался предъявлять им претензии, что завело его в тупик. Новый президент Жапаров стал популярным, когда обещал жестко бороться с коррупцией. Если в стране не будет соблюдаться принцип неотвратимости наказания, то люди разочаруются и в действующей власти », — рассуждает аналитик.

Кланов громадье Президент Садыр Жапаров (справа) во время инаугурации в Киргизии Фото: РИА Новости/Султан Досалиев