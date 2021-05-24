В центр — здоровье: Россия поможет Киргизии в борьбе с COVID-19

Россия приложит все усилия для оказания помощи Бишкеку и Душанбе в решении пограничного вопроса. Об этом Владимир Путин заявил 24 мая в Сочи на встрече с киргизским коллегой Садыром Жапаровым . По словам главы РФ, сейчас важно найти долгосрочный способ урегулирования проблемы, который будет отвечать интересам обеих сторон. Недавний конфликт между двумя странами Центральной Азии — серьезный вызов для региона, так как борьба за водные ресурсы может привести к эскалации напряженности, считают эксперты. Между тем переговоры президентов были посвящены и другим вопросам, включая борьбу с коронавирусной инфекцией. Владимир Путин, в частности, заявил о возможности запустить производство российской вакцины на территории республики. Кроме того, РФ и впредь продолжит поставлять Киргизии тест-системы и противовирусные препараты .

Внимание к границе

Владимир Путин на этой неделе находится в Сочи, где его ожидает серия традиционных совещаний по военному строительству и развитию ВС РФ. Накануне этих встреч российский лидер в резиденции Бочаров Ручей принял киргизского коллегу Садыра Жапарова, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Одной из главных тем переговоров стало обсуждение ситуации на границе Таджикистана и Киргизии, которая 28 апреля обострилась из-за доступа к водным ресурсам .

— Конечно, уважаемый господин президент, мы внимательно очень и с большой тревогой смотрели за ситуацией на таджикско-киргизской границе. Как вы знаете, совсем недавно у нас был с визитом президент Таджикистана (Эмомали Рахмон провел переговоры с главой РФ в Москве 8 мая. — «Известия»). Мы обсуждали, конечно, и с ним этот вопрос. Позитивно восприняли намерение двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров. Уверен, что эта цель может быть достигнута именно таким способом, — заявил Владимир Путин.

Россия намерена прилагать усилия для оказания помощи Киргизии и Таджикистану в решении пограничного вопроса.

— Всё, что от нас зависит, мы будем делать, для того чтобы помочь вам в решении этих вопросов, — подчеркнул президент. — Нужно найти такой способ решения всяких вопросов, чтобы он был долгосрочным и отвечал интересам обеих сторон . К этому мы тоже будем стремиться.

В центр — здоровье Президент Киргизии Садыр Жапаров Фото: пресс-служба президента РФ

Конфликт начался между местными жителями в районе водораспределительного пункта «Головной» в верховьях реки Исфара. К противостоянию вскоре подключились военнослужащие обеих стран, так как Бишкек и Душанбе уже долгие годы оспаривают эту территорию. Полного прекращения огня удалось достигнуть 1 мая, после чего обе стороны приступили к отводу солдат и военной техники из зоны конфликта. В ходе него с киргизской стороны погибли 36 человек. Таджикистан сообщил о 19 жертвах.

Переговоры о делимитации границы продолжаются с 2002 года. В настоящий момент взаимно признаны около 600 км линии границы. Остальные 400 км остаются спорными , в результате чего вооруженные инциденты там происходят регулярно. Так, с 2014 года было зафиксировано 10 подобных столкновений.

— Ситуация серьезная, поскольку имеется застарелый конфликт в виде отсутствия демаркации границ. Есть противоположные требования по воде, что является для Центральной Азии, учитывая засушливость региона, чрезвычайно важным вопросом , — заявил «Известиям» заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

По словам эксперта, сейчас важно прежде всего разрешить проблему доступа к воде на компромиссной основе, чтобы конфликт не повторялся. Специалист напомнил, что на этот раз особенностью вспышки стал тот факт, что киргизская сторона провела учения вблизи границ с Таджикистаном. Это вынудило Душанбе подтянуть свои войска. В связи с этим возникла угроза разрастания и эскалации. Развитие такого сценария — большая проблема для Москвы, так как обе страны входят в ОДКБ , напомнил Владимир Евсеев.

— Если бы конфликт затянулся, то вооруженные силы Киргизии потерпели бы поражение. В этом случае могла бы произойти потеря территории Киргизии, а это могло бы привести опять к смене власти в этой республике, — добавил эксперт. — Кроме того, нельзя забывать, что этот конфликт носит межэтнический характер.

Для России конфликт между Бишкека и Душанбе — тревожный звонок, так как отсутствие демаркации границ наблюдается и в других местах в Центральной Азии, подытожил эксперт.

Союзнические отношения

Президенты обсудили и борьбу с COVID-19. К слову, эта тема оказалась в центре внимания заседания Высшего Евразийского экономического совета, который состоялся 21 мая при участии лидеров России и Киргизии. По словам Владимира Путина, РФ продолжит оказывать поддержку республике в поставке тест-систем, противовирусных препаратов и вакцины. Кроме того, специалисты сейчас изучают возможность развернуть производство «Спутника V» на одной из площадок в Кыргызстан е.

— Во внешней политике России на протяжении истории всегда или почти всегда были заметны альтруистические мотивы. Мы помогали другим странам, не считаясь с выгодой. Например, почитайте главы «Дневника писателя» Достоевского об освобождении Болгарии и Сербии и Русско-турецкой войне. Помощь другим с поставками вакцины или с передачей технологий ее производства находится в согласии с этой тенденцией. Это надо делать, без сомнения, и такая помощь поможет остановить пандемию COVID-19, — сказал «Известиям» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский .

Во время встречи в стороне не осталась и экономическая повестка. В открытой части переговоров Садыр Жапаров подчеркнул, что Россия — главный союзник и торгово-экономический партнер для Бишкека . Владимир Путин напомнил: в 2022 году Россия и Киргизия отметят 30-летие основополагающего договора о дружбе и сотрудничестве. Но уже сейчас, по его словам, можно сказать, что за эти годы межгосударственные отношения двух стран укрепляются и развиваются. В частности, Москва и Бишкек активно сотрудничают по линии международных организаций, включая ЕАЭС и ОДКБ, отметил глава РФ.

Кроме того, Россия уверенно занимает первое место в торговом обороте Кыргызстана. Хотя в прошлом году он несколько просел в связи с пандемией.

— Но в I квартале текущего года уже увеличение мы наблюдаем на 6% — это хорошая тенденция , которую нам нужно сохранить, в том числе используя межправкомиссию, которая работает довольно активно, насколько я представляю, — добавил Владимир Путин.

Политики также обсудили развитие культурных связей между странами. В прошлом году были запланированы перекрестные годы Россия в Киргизии и Киргизии в России. Пандемия COVID-19 не позволила осуществить свыше 200 разных мероприятий, включая молодежные обмены и межвузовские контакты, сообщил Владимир Путин. Тем не менее глава РФ заверил коллегу, что упущенное будет наверстано, по мере того как в обеих странах будет улучшаться эпидемиологическая ситуация.