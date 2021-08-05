Искуственный выбор: куда можно будет сходить по «Пушкинской карте»

«Пушкинская карта» заработает уже в сентябре, доступны по ней будут отобранные Министерством культуры события, а их список опубликуют в середине августа, выяснили «Известия». Для участия в программе каждое учреждение должно подать заявку на конкретные спектакли, выставки и концерты, затем они пройдут рассмотрение экспертного совета ведомства. При этом чиновники рекомендуют делать акцент на классическое и патриотическое искусство. «Известия» изучили, куда новая карта направит молодежь.

Не так просто

Запуск «Пушкинской карты» анонсировал Владимир Путин во время прямой линии 30 июня. В рамках программы граждане страны в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. Заявку на оформление карты номиналом 3000 рублей можно подать уже 1 сентября. В общей сложности на первый этап программы выделено 3,9 млрд рублей — об этом 4 августа заявил премьер Михаил Мишустин.

— Действовать «Пушкинская карта» станет на территории всей страны без ограничений, — подчеркнул председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Впрочем, как удалось узнать «Известиям», формальное действие карты в том или ином регионе и даже в конкретных культурных учреждениях вовсе не означает, что по ней будут доступны все проходящие там события.

Духовной жаждою томим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Прочитав о «Пушкинской карте», многие решили, что это просто дополнительный платежный инструмент. Но идеологи этого проекта не хотят, чтобы по карте можно было оплатить любой билет. Все мероприятия, на которые планируется проход по программе, должны пройти экспертный совет Министерства культуры . То есть нам необходимо каждое мероприятие согласовывать, — рассказала «Известиям» руководитель отдела по работе с посетителями ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Жучкова.

По ее словам, существуют подробно описанные требования к мероприятиям, которые могут участвовать в этой программе. В том числе предполагаются патриотический уклон и акцент на классическое искусство.

— Я не уверена, что, например, выставка Билла Виолы, которая была очень популярна у молодежи, могла бы пройти этот экспертный совет, потому что это современное западное искусство, — отметила собеседница «Известий». — Но мы пока не знаем наверняка, а просто предполагаем, исходя из того, что прочитали и поняли из общения.

Даже на постоянную экспозицию Пушкинского музея попасть по «Пушкинской карте» пока не получится: если речь идет не об экскурсии, а о самостоятельном посещении, то это не считается мероприятием.

Спектакли на выбор

В случае с театрами и концертными учреждениями в программу надо добавлять каждое наименование по отдельности. Так, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал «Известиям», что его коллектив отправил на модерацию четыре спектакля: «Евгений Онегин», «Дядя Ваня», «Маскарад» и «Ветер шумит в тополях». Отбирало их Министерство культуры.

— Как нам объяснили, если из всех театров и музеев взять слишком много контента, сайт не сразу их «переварит», — пояснил «Известиям» Кирилл Крок. — Такие масштабные проекты, которые охватывают всю страну, не бывают сразу технически гладкими. И в первый год работы «Пушкинской карты» наверняка будут выявлены какие-то недочеты системы. Лично я к этому отношусь совершенно спокойно и с пониманием.

Духовной жаждою томим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В Министерстве культуры «Известиям» сообщили, что афиша мероприятий проекта будет сформирована к середине августа — ее можно будет увидеть на портале «Культура.РФ» и в мобильном приложении «Госуслуги.Культура».

— В настоящее время Минкультуры России продолжает подготовку запуска программы «Пушкинская карта» с 1 сентября текущего года и активно взаимодействует в этом вопросе с учреждениями культуры и региональными властями, которым даются разъяснения по имеющимся вопросам, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Детали министерство пока не раскрывает, но из общения с представителями музеев и театров «Известия» выяснили общую схему функционирования «Пушкинской карты», с точки зрения учреждений. Итак, организация регистрирует на закрытом портале «Прокультура.рф» мероприятие, которое хочет добавить в программу. Заявку рассматривает экспертный совет ведомства, и в случае одобрения заявителю привозят из банка-партнера программы специальный терминал, подходящий только для оплаты по «Пушкинской карте» (используется платежная система «Мир»). Для музея или театра такая оплата ничем не отличается от традиционной покупки билета в кассе.

Сложнее обстоит дело с покупкой на сайте.

— По «Пушкинской карте» можно купить только один билет — для себя. А сейчас на сайте ГМИИ им. А.С. Пушкина посетитель может купить одновременно несколько билетов. Нам нужно разработать новый процесс продажи, это требует дополнительных ресурсов, и пока мы не понимаем, насколько это будет востребовано, — призналась Марина Жучкова. — Нам интересно поучаствовать в программе, но есть много вопросов по технической реализации, которые мешают принять решение о сроках запуска.

Частная инициатива

Благодаря тому что по этой схеме организации получают деньги не от государства, как в случае с компенсируемыми льготами, а от самих потребителей услуги, в программе могут принимать участие не только госучреждения. В Союзе частных музеев и коллекционеров «Известиям» сообщили, что направили в Министерство культуры список из 24 музеев, которые готовы работать по «Пушкинской карте» (в общей сложности общественная организация объединяет 60 институций).

— Во всех предложенных нами музеях есть онлайн-кассы и ведется экскурсионная деятельность, поэтому они могут участвовать в программе хоть с завтрашнего дня, — пояснил президент союза Семен Жильцов . — Сейчас эти музеи проходят регистрацию на «Прокультура.рф», и мы надеемся, что уже с 1 сентября они начнут принимать посетителей по «Пушкинской карте».

Союз также предложил включить своих представителей в региональные экспертные советы, которые будут рассматривать заявки на участие в программе. По словам Семена Жильцова, инициатива была поддержана представителями ведомства.

Духовной жаждою томим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

С сентября присоединится к программе и Музей русского импрессионизма , не входящий в союз. Об этом «Известиям» сообщила директор МРИ Юлия Петрова.

— По карте будут доступны все наши выставочные проекты — и постоянная экспозиция, и выставка «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924», которая откроется 16 сентября, и спецпроект «Гипотезы», — рассказала она. — Пока что никаких сложностей в реализации программы мы не предвидим: аналогичные социальные проекты уже запускались в других сферах, условия для всех сторон довольно прозрачны.

Вместе с тем ряд опрошенных «Известиями» частных организаций либо вообще не имели детальной информации о проекте, либо еще не готовы к конкретным шагам. В частности, в пресс-службе одного из главных столичных музеев современного искусства — «Гараж» — сообщили, что рассматривают предложение. А основатель и худрук екатеринбургского Коляда-Театра Николай Коляда, положительно оценивая «Пушкинскую карту», отметил, что к нему никто не обращался по этому вопросу.

— Мы же живем в тайге, мы пингвины для вас, москвичей. Думаю, начнется всё с московских театров, а потом и до нас дело дойдет. Но как только нам предложат — мы готовы. Пусть приезжают люди из Минкультуры, пусть смотрят! У нас много спектаклей для молодых, есть из чего выбрать, — подчеркнул Николай Коляда.