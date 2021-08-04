Родители стали чаще оформлять кредиты на детей 18-24 лет

Родители все чаще оформляют ипотеку на детей 18-24 лет, к такому выводу пришли аналитики платформы залогового кредитования Online-Ipoteka. Результаты исследования имеются в распоряжении «Известий».

«Анализируя портфель, мы столкнулись с интересным трендом: около 3% портфеля – заемщики в возрасте 20-24 лет, у которых созаемщиками выступили родители. Родители все чаще оформляют кредит на детей старше 18, чтобы постепенно научить их управлять личными финансами. Вместо того, чтобы оформить кредит на себя и подарить сыну или дочери квартиру, они выбирают такую модель», — говорится в материале.

По мнению экспертов платформы, таким образом у молодых людей формируется высокий уровень финансовой ответственности и мотивация зарабатывать деньги на конкретную цель.

По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы возрастная структура ипотечного портфеля изменится в пользу более молодых заемщиков.

Как сообщалось 14 июля, в крымском РНКБ и Абсолют Банке снизили ограничения для заемщиков по ипотеке. Так, в первом жилищный кредит позволили оформлять молодым людям с 18 до 21 и в качестве созаемщиков пенсионерам с 70 до 75.

Кроме того, в финансовой организации убрали ограничение на количество таких займов на человека, отменили требование по общему стажу работы и снизили обязательный период пребывания на последнем месте трудоустройства с шести до трех месяцев.