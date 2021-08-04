Эксперт оценил обнаружение нового природного средства от COVID-19

Австралийские ученые назвали растение Nigella sativa (чернушка посевная), которое произрастает в Северной Африке и Западной Азии, потенциальным компонентом средства против коронавируса, однако для его внедрения в фармацевтику потребуется проведение клинических исследований. Об этом 4 августа заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«В любом случае необходимы клинические исследования, чтобы увидеть результат. Но средств блокады цитокинового шторма уже известно очень много, они все очень эффективны. И вообще, еще вопрос, надо ли его блокировать. То есть это совершенно не всегда надо делать. У каждого пациента конкретная ситуация», — прокомментировал телеканалу РЕН ТВ исследование Жемчугов.

По словам эксперта, клинические испытания являются дорогостоящими и продолжительными процедурами, поэтому есть малая вероятность того, что этот цветок выйдет в «большую фарму».

Накануне издание MedicalXpress опубликовало статью профессора Каниз Фатимы Шад из Австралийского католического университета (ACU), в которой говорилось, что тимохинон, содержащийся в чернушке посевной, может связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2 и не давать вирусу вызывать легочную инфекцию.

29 июля сообщалось, что ученые Геттингенского университета в Германии разработали нанотела, которые эффективно блокируют коронавирус SARS-CoV-2 и его новые опасные варианты. Отмечалось, что создать нанотела ученым помогли альпаки. Исследователи иммунизировали животных, а затем взяли образцы крови и выделили около миллиарда различных антител.

По последним данным портала Worldometer, число случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 200 млн, более 4,2 млн человек погибли от последствий заболевания, выздоровели свыше 180 тыс. пациентов.

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