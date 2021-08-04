Ученые обнаружили новое природное средство от коронавируса

Цветковое растение чернушка посевная, которое произрастает в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано в будущем в качестве нового средства против коронавируса. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает MedicalXpress со ссылкой на профессора Каниз Фатиму Шад из Австралийского католического университета (ACU).

По ee словам, тимохинон, содержащийся в растении, может связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2 и не давать вирусу вызывать легочную инфекцию. Данное вещество может также блокировать цитокиновый шторм, который наблюдается у тяжелобольных пациентов с COVID-19, отметила ученый.

Кроме того, как добавила специалист, тимохинон предотвращает высвобождение химических веществ, вызывающих воспаление, в частности интерлейкинов. Таким образом, он может играть потенциальную роль в лечении аллергии, астмы, экземы, артрита и даже рассеянного склероза.

Чернушка посевная также может быть полезна при лечении высокого кровяного давления, повышенного холестерина и даже сахарного диабета, заключила профессор.

29 июля сообщалось, что ученые Геттингенского университета в Германии разработали нанотела, которые эффективно блокируют коронавирус SARS-CoV-2 и его новые опасные варианты. Отмечается, что создать нанотела ученым помогли альпаки. Исследователи иммунизировали животных, а затем взяли образцы крови и выделили около миллиарда различных антител.

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