Прямой эфир
Наука
«Роскосмос» назвал причину нештатного включения двигателей «Науки»
Спорт
В Федерации каратэ России прокомментировали ситуацию с COVID-19 у Чернышевой
Мир
Пригрозившего взорвать кабмин Украины мужчину задержали
Общество
В России за сутки выявили 22 589 случаев COVID-19
Общество
Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Ефремову 15 сентября
Наука
Ученые обнаружили новое природное средство от коронавируса
Мир
Захарова оценила неспособность Киева ежегодно проводить «Крымскую платформу»
Мир
На Украине заявили о планах выйти из соглашения СНГ по исследованию космоса
Мир
В Белоруссии нацелились на углубление интеграции с Россией в Союзном государстве

Климатолог предупредил о смертельных волнах жары в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением. Об этом в среду, 4 августа, рассказал климатолог Александр Чернокульский.

Сосудное дело: на фоне жары увеличилось число обострений у сердечников
Как избежать гипертонии и аритмии из-за климатических аномалий

«Очевидно, что должны быть какие-то адаптационные мероприятия. И если никто ничего делать не будет, то смертность от волн жары, конечно, увеличится. С другой стороны, в России очень большое число смертей происходит в зимний период. А холодовая смертность на фоне глобального потепления уменьшается», — сообщил он «Парламентской газете».

Кроме того, он отметил, что одним из главных негативных последствий аномальных погодных условий будут теплые ночи, при которых человеческий организм «не успевает отдохнуть».

Эксперт добавил, что приспосабливаться к новым погодным условиям нужно не только людям, но и целым отраслям экономики.

«Вопрос: как это сделать? Думаю, что технологам нужно взять и разложить каждую отрасль отдельно «на винтики», посмотреть, как на эти винтики влияет климат, и дать свои рекомендации», — заключил Чернокульский.

Ранее, 15 июля, климатолог Александр Шувалов заявил, что адаптироваться к глобальному потеплению поможет переход на выращивание других сельскохозяйственных культур в южных районах, борьба с таянием вечной мерзлоты и снижение выбросов парниковых газов.

Шувалов назвал и основные угрозы, связанные с глобальным потеплением, такие как распространение болезней южных регионов на северные, обрушение зданий и объектов инфраструктуры под влиянием температуры, образование провалов и воронок в земле.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021