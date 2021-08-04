Климатолог предупредил о смертельных волнах жары в России

Россия столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением. Об этом в среду, 4 августа, рассказал климатолог Александр Чернокульский.

«Очевидно, что должны быть какие-то адаптационные мероприятия. И если никто ничего делать не будет, то смертность от волн жары, конечно, увеличится. С другой стороны, в России очень большое число смертей происходит в зимний период. А холодовая смертность на фоне глобального потепления уменьшается», — сообщил он «Парламентской газете».

Кроме того, он отметил, что одним из главных негативных последствий аномальных погодных условий будут теплые ночи, при которых человеческий организм «не успевает отдохнуть».

Эксперт добавил, что приспосабливаться к новым погодным условиям нужно не только людям, но и целым отраслям экономики.

«Вопрос: как это сделать? Думаю, что технологам нужно взять и разложить каждую отрасль отдельно «на винтики», посмотреть, как на эти винтики влияет климат, и дать свои рекомендации», — заключил Чернокульский.

Ранее, 15 июля, климатолог Александр Шувалов заявил, что адаптироваться к глобальному потеплению поможет переход на выращивание других сельскохозяйственных культур в южных районах, борьба с таянием вечной мерзлоты и снижение выбросов парниковых газов.

Шувалов назвал и основные угрозы, связанные с глобальным потеплением, такие как распространение болезней южных регионов на северные, обрушение зданий и объектов инфраструктуры под влиянием температуры, образование провалов и воронок в земле.