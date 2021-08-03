Boeing назвал причину отмены запуска корабля Starliner на МКС

Причиной отмены запуска корабля Starliner на Международную космическую станцию (МКС) стали технические проблемы с самим кораблем, запуск может состояться 4 августа. Об этом сообщили во вторник, 3 августа, в американской компании Boeing.

В заявлении компании говорится о том, что при проверке корабля утром во вторник «система позиционирования двигательной системы корабля выдала показатели, которые не соответствовали ожидаемым». В связи с этим было решено провести дополнительные проверки.

Инженеры Boeing примут решение о том, будет ли возможен запуск, 4 августа.

О том, что запуск откладывается, стало известно ранее в этот день, изначально он был запланирован на 3 августа в 01:20 по восточноамериканскому времени (20:20 мск).

30 июля ракету-носитель Atlas 5 с кораблем CST-100 Starliner увезли со стартовой площадки на космодроме на мысе Канаверал во Флориде из-за неблагоприятных погодных условий.

За день до этого, 29 июля, в NASA заявили, что второй испытательный полет в беспилотном режиме космического корабля Starliner отложен из-за инцидента с российским модулем «Наука» при стыковке со станцией. В ведомстве указали, что запуск решили отложить, чтобы дать членам экипажа МКС время для проверки работы новоприбывшего модуля, а также подготовиться к прибытию Starliner.

Между тем источник в космической отрасли рассказал, что старт Starliner к МКС перенесли из-за неготовности к запуску, а не из-за инцидента с модулем «Наука».

В ходе первого тестового полета американского корабля 20 декабря 2019 года ему не удалось состыковаться с МКС.

После стыковки с МКС 29 июля модуль «Наука» незапланированно включил двигатели, в итоге станция потеряла ориентацию и изменила высоту. По словам руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева, из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля. Ориентацию МКС выровняли с помощью двигателей корабля «Прогресс» и модуля «Звезда».