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Запуск Starliner на Международную космическую станцию снова отложили

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Запуск корабля Starliner на Международную космическую станцию (МКС) отложен. Об этом сообщили во вторник, 3 августа, в американской компании Boeing.

«Мы подтверждаем, что сегодняшний тестовый запуск корабля Starliner отменен», — говорится в заявлении компании, опубликованном в Twitter.

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В Boeing отметили, что в скором времени опубликуют подробности.

Накануне аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что запуск должен был состояться 3 августа в 01:20 по восточноамериканскому времени (20:20 мск. — Ред).

30 июля ракету-носитель Atlas 5 с кораблем CST-100 Starliner увезли со стартовой площадки на космодроме на мысе Канаверал во Флориде из-за неблагоприятных погодных условий.

До этого, 29 июля, в NASA отметили, что второй испытательный полет в беспилотном режиме космического корабля Starliner отложили из-за инцидента 29 июля с российским модулем «Наука» при стыковке со станцией. В ведомстве указали, что запуск решили отложить, чтобы дать членам экипажа МКС время для проверки работы новоприбывшего модуля, а также подготовиться к прибытию Starliner.

Между тем источник в космической отрасли рассказал, что старт Starliner к МКС перенесли из-за неготовности к запуску, а не из-за инцидента с модулем «Наука».

В ходе первого тестового полета американского корабля 20 декабря 2019 года ему не удалось состыковаться с МКС.

После стыковки с МКС 29 июля модуль «Наука» незапланированно включил двигатели, в итоге станция потеряла ориентацию и изменила высоту. По словам руководителя полетом российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимира Соловьёва, из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля. Ориентацию МКС выровняли с помощью двигателей корабля «Прогресс» и модуля «Звезда».

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