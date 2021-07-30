Источник опроверг связь переноса запуска Starliner со сбоем на модуле «Наука»

Перенос запуска американского пилотируемого корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) связан с неготовностью его к запуску, а не с незапланированным включением двигателей модуля «Наука». Об этом 30 июля сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Заявления NASA о переносе запуска корабля Starliner к МКС в «Роскосмосе» связывают с его технической неготовностью», — цитирует «РИА Новости» своего собеседника.

После стыковки с МКС 29 июля модуль «Наука» незапланированно включил двигатели, в итоге станция потеряла ориентацию и изменила высоту. В «Роскосмосе» прокомментировали инцидент, уточнив, что работа по переводу модуля из полетного режима в режим «состыкован с МКС» продолжается.

Для устранения потери ориентации МКС пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск». К настоящему времени высота станции восстановлена, опасности для экипажа нет.

В тот же день NASA сообщило о переносе запуска космического корабля Starliner компании Boeing для полета к МКС из-за инцидента с модулем «Наука». Запуск второго испытательного полета отложили, чтобы дать членам экипажа МКС время для проверки работы новоприбывшего модуля, а также подготовиться к прибытию Starliner.

21 июля модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС, чтобы освободить место для «Науки».