Стала известна причина внезапного включения двигателей модуля «Наука»

Внезапное включение двигателей модуля «Наука» произошло из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. Об этом сообщил в пятницу, 30 июля, руководитель полетом российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев.

«Механика стыковки отработала надежно, без замечаний и привела к закрытию обоих стыковочных механизмов — станции и модуля. Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом», — приводятся его слова на сайте «Роскосмоса».

Соловьев уточнил, что данная ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигателей модуля «Звезда».

«В настоящий момент станция находится в штатной ориентации, все системы МКС и МЛМ [Российский многофункциональный лабораторный модуль] работают нормально. Создан надежный внутренний силовой и командный интерфейс, а также интерфейс энергопитания, которые связали модуль со станцией», — добавил он.

После стыковки с МКС 29 июля модуль «Наука» незапланированно включил двигатели, в итоге станция потеряла ориентацию и изменила высоту. В «Роскосмосе» прокомментировали инцидент, уточнив, что работа по переводу модуля из полетного режима в режим «состыкован с МКС» продолжается.

Для устранения потери ориентации МКС пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск». К настоящему времени высота станции восстановлена, опасности для экипажа нет.

Тогда же наземные специалисты разрешили российскому космонавту Олегу Новицкому открыть люк в модуль «Наука».

21 июля модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС, чтобы освободить место для «Науки».