ЦУП разрешил экипажу МКС открыть люк в модуль «Наука»

Наземные специалисты разрешили российскому космонавту Олегу Новицкому открыть люк в модуль «Наука», следует из переговоров экипажа Международной космической станции (МКС) с Землей, трансляцию которых в пятницу, 30 июля, ведет NASA.

«Есть разрешение на открытие люка», — сказал представитель Центра управления полетами (ЦУП).

29 июля «Наука» пристыковалась к МКС, после чего стало известно о незапланированно включившихся двигателях модуля. Спустя время их удалось отключить.

Для устранения потери ориентации МКС пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск».

В «Роскосмосе» прокомментировали инцидент, уточнив, что работа по переводу «Науки» из полетного режима в режим «состыкован с МКС» продолжается.

30 июля в госкорпорации уточнили, что специалисты уже завершают комплекс процедур с двигателями модуля «Наука» в интересах обеспечения безопасности как МКС, так и всего экипажа.

Тогда же руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монталбано сообщил, что Россия возглавит расследование ситуации с «Наукой» на МКС, в нем также примут участие американские инженеры.

21 июля модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС, чтобы освободить место для «Науки».