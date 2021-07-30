Прямой эфир
Мир
Belavia увеличит количество рейсов в Москву из Минска
Общество
В России за сутки выявлено 23 564 случая COVID-19
Мир
На Украине запланировали продлить карантин из-за коронавируса
Наука
ЦУП разрешил экипажу МКС открыть люк в модуль «Наука»
Общество
Более 1 млн россиян прошли полный цикл вакцинации «ЭпиВакКороной»
Общество
Генерала Милейко признали виновным в мошенничестве
Армия
Атомную подлодку «Красноярск» спустили на воду в Северодвинске
Мир
Президент Молдавии выдвинула на пост премьера экс-министра финансов
Сюжет:

ЦУП разрешил экипажу МКС открыть люк в модуль «Наука»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наземные специалисты разрешили российскому космонавту Олегу Новицкому открыть люк в модуль «Наука», следует из переговоров экипажа Международной космической станции (МКС) с Землей, трансляцию которых в пятницу, 30 июля, ведет NASA.

«Есть разрешение на открытие люка», — сказал представитель Центра управления полетами (ЦУП).

Подняли «Науку»: российский модуль успешно пристыковался к МКС
Какие эксперименты ученые собираются провести на новом оборудовании

29 июля «Наука» пристыковалась к МКС, после чего стало известно о незапланированно включившихся двигателях модуля. Спустя время их удалось отключить.

Для устранения потери ориентации МКС пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск».

В «Роскосмосе» прокомментировали инцидент, уточнив, что работа по переводу «Науки» из полетного режима в режим «состыкован с МКС» продолжается.

30 июля в госкорпорации уточнили, что специалисты уже завершают комплекс процедур с двигателями модуля «Наука» в интересах обеспечения безопасности как МКС, так и всего экипажа.

Тогда же руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монталбано сообщил, что Россия возглавит расследование ситуации с «Наукой» на МКС, в нем также примут участие американские инженеры.

21 июля модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС, чтобы освободить место для «Науки».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021