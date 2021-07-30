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«Роскосмос» назвал срок завершения работ с двигателями модуля «Наука»

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Специалисты «Роскосмоса» завершают комплекс процедур с двигателями модуля «Наука» в интересах обеспечения безопасности как Международной космической станции (МКС), так и всего экипажа. Работы будут окончены в пятницу, 30 июля, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

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«Вечером после завершения данных работ планируется открытие люков: сначала переходного отсека служебного модуля «Звезда», затем — нового российского модуля», — отметили в «Роскосмосе».

Накануне сотрудники госкорпорации вместе с российскими космонавтами на МКС убедились в герметичности основного стыка модуля. Полет станции идет по намеченной программе.

29 июля «Наука» пристыковалась к МКС, после чего стало известно о незапланированно включившихся двигателях модуля, спустя время их удалось отключить.

В «Роскосмосе» прокомментировали инцидент, уточнив, что работа по переводу «Науки» из полетного режима в режим «состыкован с МКС» продолжается.

Для устранения потери ориентации МКС пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск».

30 июля руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монталбано сообщил, что Россия возглавит расследование ситуации с «Наукой» на МКС, в нем также примут участие американские инженеры.

21 июля модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС, чтобы освободить место для «Науки».

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