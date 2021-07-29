В «Роскосмосе» объяснили незапланированное включение двигателей «Науки»

29 июля космонавты на Международной космической станции (МКС) сообщили, что на модуле «Наука», пристыковавшемся в этот день к станции, незапланированно включились двигатели, что было связано с работой с остатками топлива. Об этом 29 июля сообщили «Известиям» в госкорпорации «Роскосмос».

«Идет процесс перевода модуля «Наука» из полетного режима в режим «состыкован с МКС». Проводится работа с остатками топлива в модуле», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день российский космонавт Олег Новицкий на борту МКС сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) о незапланированно включившихся двигателях модуля «Наука». Позднее космонавты сообщили, что их удалось отключить.

21 июля модуль был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС, чтобы освободить место для «Науки».

28 июля в Европейском космическом агентстве (ЕКА) сообщили о сбоях в работе модуля. Так, после раскрытия солнечных батарей и антенн модуля ЦУП потерял телеметрию с «Наукой». Модуль также не выполнил первое включение двигателя для поднятия орбиты, возникли неполадки в системе сближения и стыковки «Курс» на модуле. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что полет модуля «Наука» к МКС вызвал волнения разработчика, все возникшие замечания проанализирует госкомиссия.

Модуль «Наука» разработали в РКК «Энергия» в кооперации с Центром имени Хруничева (входит в «Роскосмос») в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. За счет него не только увеличится площадь российского сегмента станции, но и будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры, которые позволят легко менять оборудование, необходимое для экспериментов.

МЛМ стал пятым модулем российского сегмента после «Зари» (создан на средства NASA, запущен в 1998 году), служебного модуля «Звезда» (2000), малых исследовательских модулей «Поиск» (2009) и «Рассвет» (2010).

По словам генерального конструктора конструкторского бюро «Салют», одного из разработчиков модуля, Сергея Кузнецова, расчетный ресурс модуля установлен до 2027 года.