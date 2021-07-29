В «Роскосмосе» проанализируют сбои при полете модуля «Наука» к МКС

Полет многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» к Международной космической станции (МКС) вызвал волнения разработчика, все возникшие замечания проанализирует госкомиссия. Об этом 29 июля сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Пришлось поволноваться первые три дня. Непростое было выведение, вы знаете, там была потеря телеметрии. Мы это, конечно, всё, безусловно, проанализируем. Сделаем всё, чтобы госкомиссия, которая за это отвечает, со специалистами проанализировала все те замечания, которые появились в ходе работы», — сказал он журналистам.

По словам генерального конструктора конструкторского бюро «Салют», одного из разработчиков модуля, Сергея Кузнецова, расчетный ресурс модуля установлен до 2027 года.

«Перед пуском провели всесторонние исследования модуля. Сейчас у него ресурс установлен до конца 2027 года как минимум. Есть все шансы продлить работу до 2030 года, если это потребуется», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в процессе полета модуля возникли сбои. В частности, 28 июля в Европейском космическом агентстве (ЕКА) сообщили, что после раскрытия солнечных батарей и антенн модуля подмосковный Центр управления полетами (ЦУП) потерял телеметрию с «Наукой».

21 июля модуль был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС. «Пирс» освободил место для «Науки».

29 июля «Наука» успешно пристыковалась к стыковочному узлу другого российского модуля МКС — «Звезда».

МЛМ был разработан РКК «Энергия» в кооперации с Центром имени Хруничева (входит в «Роскосмос») в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. За счет него не только увеличится площадь российского сегмента станции, но и будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры, которые позволят легко менять оборудование, необходимое для экспериментов.

В «Науке» располагаются спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Модуль также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором European Robotic Arm (ERA).

МЛМ «Наука» стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к МКС. Последним был малый исследовательский модуль «Рассвет» в 2010 году.